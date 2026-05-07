brüsszelieurópai bizottságMagyar Péter

Magyar Péter csatába keveredett Brüsszellel a 10,4 milliárd euró miatt

Magyar Péter még át sem vette a hatalmat, és máris az Európai Bizottsággal találta szemben magát az első igazi próbán. Brüsszel csak a 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatást adná oda, a 3,9 milliárd eurós hitelt viszont nem – hiába ígért totális újrakezdést a Tisza a magyar választóknak, írja a Politico. Magyar Péter mindent akar, az EU viszont marad a szokásos feltételeinél.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 12:54
Magyar Péter és Ursula von der Leyen Fotó: JOHN THYS Forrás: POOL
Az uniós tárgyalások feszültté váltak a 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap kapcsán, amelyet korábban az Orbán-kormány idején tartottak vissza Brüsszelből. A pénz egyébként két részből áll: 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró hitel. 

Brüsszel nem adja oda a magyaroknak járó pénzt

Brüsszel üzenete világos: a támogatást vegyék el, a hitelt hagyják ott. Indoklásuk szerint nincs elég idő a teljes összeg kifizetésére a konkrét reformcélok teljesítése miatt, ráadásul a hitelek tovább növelnék Magyarország szerintük amúgy is magas államadósságát és tervezett hiányát. A végső határidő augusztus 31.

Magyar Péterék viszont az egészet akarják, és gyorsan. A Tisza Párt számára politikailag vállalhatatlan lenne, ha kevesebbel térnének haza, mint amennyit Orbán idején blokkoltak, különösen egy „teljes újraindítást” ígérő kampány után.

 Magyar tárgyalói azt tesztelik, mennyire hajlandó engedni a bizottság a demokrácia- és jogállamisági reformok terén, írja a brüsszeli hírportál.

 

A bizottságban sokan már korábban is úgy számoltak, hogy Magyarország végül csak a támogatást veszi igénybe, és a hiteleket elengedi. A tárgyalások ugyanakkor most szokatlanul informálisak, mert Magyar csapata még nem lépett hivatalba Budapesten.

Orbán Viktor távozik, de a brüsszeli feltételek maradnak, jegyzi meg a Politico.

Korábban a Magyar Nemzet is írt róla, hogy Magyar Péter a brüsszeli tárgyalásai során olyan feltételekkel szembesülhet, amelyek teljesítése nélkül nem adja oda az EU az évek óta visszatartott uniós forrásokat. Az European Conservative portál névtelen uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a követelések a migráció, Ukrajna és az LMBT-kérdések területét érinthetik, és teljesítésük nélkül nem kezdődhet meg a pénzek folyósítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
