Magyar Péter csatába keveredett Brüsszellel a 10,4 milliárd euró miatt

Az uniós tárgyalások feszültté váltak a 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap kapcsán, amelyet korábban az Orbán-kormány idején tartottak vissza Brüsszelből. A pénz egyébként két részből áll: 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró hitel.

Brüsszel nem adja oda a magyaroknak járó pénzt

Brüsszel üzenete világos: a támogatást vegyék el, a hitelt hagyják ott. Indoklásuk szerint nincs elég idő a teljes összeg kifizetésére a konkrét reformcélok teljesítése miatt, ráadásul a hitelek tovább növelnék Magyarország szerintük amúgy is magas államadósságát és tervezett hiányát. A végső határidő augusztus 31.

Magyar Péterék viszont az egészet akarják, és gyorsan. A Tisza Párt számára politikailag vállalhatatlan lenne, ha kevesebbel térnének haza, mint amennyit Orbán idején blokkoltak, különösen egy „teljes újraindítást” ígérő kampány után.

Magyar tárgyalói azt tesztelik, mennyire hajlandó engedni a bizottság a demokrácia- és jogállamisági reformok terén, írja a brüsszeli hírportál.