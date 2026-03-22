Valami nagyon bűzlik Magyar Péter drogtesztje körül

Kocsis Máté új posztjában kellemetlen kérdéseket szegezett a Tisza Párt vezérének, aki bár megcsinálta az ígért drogtesztet, de nem Magyarországon, hanem külföldön.

„Nem, nem, nem, nem, nem, Peti, nem erről volt szó, amikor drogtesztet ígértél. Mi, akik régóta ismerünk téged, nem véletlen kérjük rajtad számon. Akkor is fölkaptuk a fejünket, amikor másokat vádoltál kábítószer-fogyasztással, pont te” − kezdte mondandóját a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

„Most erre fel mit csinálsz? Kimész Bécsbe, ha egyáltalán ott voltál. Furcsa az is, hogy téged vasárnap kora reggel fogadnak ilyenekkel. Egy ismeretlen helyen, ismeretlen körülmények között megcsinálsz valamit, és úgy gondolod, hogy rendben van. Nem. Magyarországon ellenőrizhető helyen, ellenőrizhető körülmények között kell ezt elvégeztetni.”

„Ha nincs gond, akkor miért kell külföldön sunnyognod? Csak kérdezem.” − hangzik el a költői, ám jogos kérdés.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyre nagyobb figyelem övezi Magyar Péter 2024. augusztusi házibulijának történetét, miután több ellentmondásos részlet és néhány kellemetlen tanúvallomás is napvilágot látott.

Több nyilatkozat is megkérdőjelezte Magyar Péter beszámolóját az ominózus házibuliról. Szemtanúk szerint több állítása sem felel meg a valóságnak: például nem igaz, hogy csak volt barátnőjét ismerte, mivel több résztvevővel korábban is kapcsolatban állt, és nem ketten érkeztek, hanem egy kisebb társaság. Vogel Evelin cáfolta azt is, hogy ő szervezte volna a bulit. Egy arab származású résztvevő szintén megerősítette, hogy többen együtt mentek a helyszínre. Abban mindenki egyetértett, hogy a nappaliban volt egy tálca fehér porral, amelyhez állításuk szerint senki nem nyúlt. Ugyanakkor a tálca később eltűnt, majd a hálószobában került elő, ahol Magyar Péter hosszabb időt töltött. A legfontosabb kérdések – ki vitte be a tálcát, mi történt a porral, és fogyasztott-e belőle bárki – továbbra is tisztázatlanok.

Magyar Péter a saját közösségimédia-oldalán tette közzé vasárnap délután a külföldi drogteszt elvégzéséről szóló posztot, amelyet szintén kampányolásra használt fel: