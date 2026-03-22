Összenő, ami összetartozik – Márki-Zay koordinálhatta a tiszás provokátorokat Hódmezővásárhelyen + videó

„A Márkit keressük már meg, a Márkit! Gyere. Szívesen találkoznék vele” – fogalmazott a tiszás Kontroll.hu kamerái előtt Hódmezővásárhelyen egy idős nő, miközben egy tiszás aktivistával konzultált, aki Orbán Viktor országjárását próbálta füttyszóval megzavarni.

A mai rendezvényen a Tisza Pártot támogató Márki-Zay Péter egyébként megdöbbentő kijelentést tett. Mint mondta, gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák

– fogalmazott a Magyar Péter-rajongó városvezető.

Márki-Zay Péter egyébként már hónapokkal ezelőtt kampányol teljes mellszélességgel a Tisza Párt mellett.

A baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje novemberben járt Rónai Egonál az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol azt mondta:

akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a politikus nem kéri.

Önmagát egyébként Gyurcsány Ferenchez hasonlította. 2022-ben ugyanis úgy vélte, hogy ha akkor nem jelenik meg Gyurcsány Ferenc a kampányban, az csak a javukra válhat.

Így most szerinte neki sem kellene fényképezkednie Magyar Péterrel.

A hódmezővásárhelyi polgármester felvállalt politikai nézetei olvasóinknak nem okozhatnak különösebb meglepetést. Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péterék több milliárd forint kampánypénzt kaptak külföldről 2022-ben. A politikus magatartása erősíti azt a feltételezést, hogy Magyar Péterék mögött ugyanaz a gazdasági érdekcsoport is áll, mint Márki-Zay Péter mögött állt 2022-ben.