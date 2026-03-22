Összenő, ami összetartozik – Márki-Zay koordinálhatta a tiszás provokátorokat Hódmezővásárhelyen + videó

„A Márkit keressük már meg, a Márkit! Gyere. Szívesen találkoznék vele” – hangzott el egy idős asszonytól a Kontroll.hu kamerái előtt Hódmezővásárhelyen, nem sokkal azután, hogy tiszás aktivisták Orbán Viktor országjárását próbálták megzavarni. A rendezvényen Márki-Zay Péter közben gyávának és hazaárulónak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. A Tisza-rajongó városvezető egyébként hónapok óta teljes erőbedobással kampányol Magyar Péter mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 18:49
Márki-Zay Péter, Tisza Párt
Fotó: MN montázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Márkit keressük már meg, a Márkit! Gyere. Szívesen találkoznék vele” – fogalmazott a tiszás Kontroll.hu kamerái előtt Hódmezővásárhelyen egy idős nő, miközben egy tiszás aktivistával konzultált, aki Orbán Viktor országjárását próbálta füttyszóval megzavarni.

A mai rendezvényen a Tisza Pártot támogató Márki-Zay Péter egyébként megdöbbentő kijelentést tett. Mint mondta, gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. 

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák 

– fogalmazott a Magyar Péter-rajongó városvezető.

Márki-Zay Péter egyébként már hónapokkal ezelőtt kampányol teljes mellszélességgel a Tisza Párt mellett. 

A baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje novemberben járt Rónai Egonál az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol azt mondta:

akkor is támogatja Magyar Pétert, ha a politikus nem kéri.

Önmagát egyébként Gyurcsány Ferenchez hasonlította. 2022-ben ugyanis úgy vélte, hogy ha akkor nem jelenik meg Gyurcsány Ferenc a kampányban, az csak a javukra válhat. 

Így most szerinte neki sem kellene fényképezkednie Magyar Péterrel.

A hódmezővásárhelyi polgármester felvállalt politikai nézetei olvasóinknak nem okozhatnak különösebb meglepetést. Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péterék több milliárd forint kampánypénzt kaptak külföldről 2022-ben. A politikus magatartása erősíti azt a feltételezést, hogy Magyar Péterék mögött ugyanaz a gazdasági érdekcsoport is áll, mint Márki-Zay Péter mögött állt 2022-ben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.