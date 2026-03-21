orosz-ukrán háború, Ukrajna, dróntámadás

Újabb pusztítás Ukrajnában: halottak és sérültek a dróntámadások után

Az elmúlt 24 órában végrehajtott orosz támadások Ukrajna-szerte legalább hét ember halálát okozták, és további 32-en megsérültek – közölték március 20-án a helyi hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 1:02
Frontvonal a Zaporizzsjai régióban (Fotó: AFP)
Az orosz erők az éjszaka folyamán 156 drónt indítottak Ukrajna ellen, ezek közül több mint 90 Shahed típusú volt – közölte a légierő, amely szerint az ukrán légvédelem 133-at elfogott. Legalább 19 drón azonban átjutott a védelmen, és 13 helyszínt talált el. A lehulló roncsokat hét helyszínen észlelték – számolt be róla a The Kyiv Indepent.

Újabb pusztítás Ukrajnában, Oroszország dróntámadást indított (Fotó: AFP)
Az orosz támadások Szumi megyében három civil halálát és legalább 13 sérültet, Zaporizzsja megyében három halálos áldozatot és négy sérültet – köztük egy gyermeket – követeltek, míg Herszon megyében öt ember sérült meg, miután több mint 30 települést ért támadás.

Dnyipropetrovszk megyében három ember sérült meg orosz támadásokban, míg Donyeck megyében további négyen sérültek meg több városban végrehajtott csapások következtében.

Március 20-án reggel egy külön támadás során orosz drón csapódott be a „Proliszka” humanitárius misszió evakuációs járművébe – közölte a szervezet alapítója és vezetője, Jevhen Kaplin a Facebookon.

A támadásban egy nő életét vesztette, és többen megsérültek, de Kaplin nem közölte a sérültek pontos számát.

Odessza megyében két ember megsérült, amikor orosz dróntámadás során megrongálódott két polgári kereskedelmi hajó, amelyek Palau és Barbados zászlaja alatt közlekedtek – mondta Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes. A hajók gabonát szállítottak, és a támadás idején kikötve álltak, de a vízen maradtak.

Harkiv megyében egy 54 éves nő megsérült az orosz tüzérségi támadásban a Vilhuvatka közösséghez tartozó Hracsivka faluban – közölte Oleh Szinyehubov kormányzó.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Frontvonal a Zaporizzsjai régióban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
