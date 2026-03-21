Újabb pusztítás Ukrajnában: halottak és sérültek a dróntámadások után

Az orosz támadások Szumi megyében három civil halálát és legalább 13 sérültet, Zaporizzsja megyében három halálos áldozatot és négy sérültet – köztük egy gyermeket – követeltek, míg Herszon megyében öt ember sérült meg, miután több mint 30 települést ért támadás.

Dnyipropetrovszk megyében három ember sérült meg orosz támadásokban, míg Donyeck megyében további négyen sérültek meg több városban végrehajtott csapások következtében.

Március 20-án reggel egy külön támadás során orosz drón csapódott be a „Proliszka” humanitárius misszió evakuációs járművébe – közölte a szervezet alapítója és vezetője, Jevhen Kaplin a Facebookon.