orosz-ukrán háborúNagy-Britanniaukrajnai menekültek

Debrecentől nem messze dúl a háború: egyik napról a másikra válnak nincstelenné az emberek

Az orosz–ukrán konfliktus mély nyomot hagyott azokban az ukránokban, akik a front közelében éltek, és egyik pillanatról a másikra – mindenüket hátrahagyva – menekülésre kényszerültek. Debrecentől néhány száz kilométerre robbanások és lövések hangjára ébrednek az emberek. Mintegy 26 ezer ukrán menekült el Nagy-Britanniába, közülük néhányan elmesélték, min mentek keresztül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 15:36
Ukrán menekültek egy vasútállomáson Forrás: AFP
Debrecentől néhány órányi távolságra a fegyveres konfliktus következtében emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, és külföldön kerestek menedéket. A háború első napjainak eseményeit és az azt követő menekülést idézték fel a Nagy-Britanniában élő ukránok – számolt be róla a Haon a BBC-re hivatkozva.

A háború miatt Ukrajna lakosságának jelentős része hagyta el szülőhazáját
 Úgy éltem meg, mintha cserbenhagynám a hazámat

– fogalmazott Vladislava Bondar, aki a háború kezdetekor még a szüleivel élt Ukrajnában. Elmondása szerint amikor felébredt és ránézett a hírekre, nem sokkal később vadászgépek húztak el az otthona felett, ami rettegéssel töltötte el.

Teljesen összeomlottam, apukám úgy vitt, mint egy kisbabát

 – idézte fel. Hozzátette, a menekülés során végig az a gondolat gyötörte, hogy cserben hagyta a hazáját. Négy év elteltével már az angliai Hove városában él, amelyet második otthonának tekint. Bondar is azok közé tartozik, akik a Homes for Ukraine program segítségével jutottak Angliába, közel 26 ezer honfitársával együtt.

Hasonló körülmények között kényszerült menekülni Katerina Levanetsz is. A 38 éves nő családjával egy pincében húzta meg magát, amikor az orosz erők elérték Bastankát. Telefonjával rögzítette a fejük felett zajló lövöldözés tompa hangját – mindez alig egy héttel a háború kitörése után történt. A veszély elől végül 12 éves fiával Lengyelországba távozott, majd onnan az Egyesült Királyságba mentek tovább. Négy évvel később tánctanárként dolgozik, de továbbra is bizonytalan a jövőt illetően.

Nem látok esélyt rá, hogy a háború a közeljövőben véget érne

 – mondta.

Akik mégis maradtak, a kényszersorozás miatt bujkálnak

Az utóbbi időben sorra kerülnek nyilvánosságra azok a sokkoló felvételek, amelyek az ukrajnai kényszersorozás gyakorlatát mutatják be, és képet adnak a civilek megpróbáltatásairól. Zelenszkij emberei az erőszaktól sem riadnak vissza: férfiakat ragadnak el közterületekről, piacokról, megállókból, sőt előfordul, hogy saját lakásukból rángatják ki őket.



Borítókép: Ukrán menekültek egy vasútállomáson (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
