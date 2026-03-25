Debrecentől nem messze dúl a háború: egyik napról a másikra válnak nincstelenné az emberek

Hasonló körülmények között kényszerült menekülni Katerina Levanetsz is. A 38 éves nő családjával egy pincében húzta meg magát, amikor az orosz erők elérték Bastankát. Telefonjával rögzítette a fejük felett zajló lövöldözés tompa hangját – mindez alig egy héttel a háború kitörése után történt. A veszély elől végül 12 éves fiával Lengyelországba távozott, majd onnan az Egyesült Királyságba mentek tovább. Négy évvel később tánctanárként dolgozik, de továbbra is bizonytalan a jövőt illetően.

Nem látok esélyt rá, hogy a háború a közeljövőben véget érne

– mondta.

Akik mégis maradtak, a kényszersorozás miatt bujkálnak

Az utóbbi időben sorra kerülnek nyilvánosságra azok a sokkoló felvételek, amelyek az ukrajnai kényszersorozás gyakorlatát mutatják be, és képet adnak a civilek megpróbáltatásairól. Zelenszkij emberei az erőszaktól sem riadnak vissza: férfiakat ragadnak el közterületekről, piacokról, megállókból, sőt előfordul, hogy saját lakásukból rángatják ki őket.







2024-ben Magyar Péter Kijevbe utazott, ahol felvételek készültek róla az ukrán hősök emlékhelyénél. Az út részletei nem ismertek, de annyi kiderült, hogy kapcsolatba lépett az ukrán titkosszolgálat egyik szereplőjével, és valószínűleg egyeztetett Volodimir Zelenszkij környezetével is.