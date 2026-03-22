Zelenszkij emberrablóinak semmi sem szent

Egyre durvább módszereket alkalmaznak az ukrán toborzók a kényszersorozás során. Nyíregyházától alig néhány órányira az európai értékek mintha érvényüket vesztették volna – hívja fel a figyelmet a Szon.

A kényszersorozás a mindennapok valósága Ukrajnában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Rengeteg olyan videó kering a közösségi médiában, amelyen Zelenszkij emberrablói ütik-verik áldozataikat, nemegyszer sérülést, sőt akár halált okozva. Magyar áldozat is volt, tavaly nyáron a kárpátaljai Sebestyén Józsefet a kényszersorozás során olyan súlyosan bántalmazták, hogy később belehalt a sérüléseibe. Nemrég pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt orvosi igazolása volt a szolgálatra való alkalmatlanságáról. Szerettei már őt sem látták viszont: a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.

A kényszersorozás kegyetlensége nem ismer határt

A toborzók embertelensége nem ismer határt. A közösségi médiában nemrég napvilágot látott videókon egy terhes nő próbálja menteni – feltehetően – a párját a kényszersorozástól úgy, hogy egyszerűen ráfekszik a férfira. A három toborzó azonban nem zavartatja magát, a rajta fekvő nővel együtt cibálják a férfit a latyakban.

A TCK-sok lerántották a férfit, és a földön vonszolták a nyolc hónapos terhes nőt

– írták a videóhoz.

A környékbeliek hasztalan próbálnak beavatkozni, egy idős nőt még gázsprével is lefújnak, de semmit nem tehetnek a férfiért és a kétségbeesett várandós nőért.

A helyzet felháborodást váltott ki a szemtanúk körében

– szól a másik videó leírása.

Hepiend nincs: a férfit magukkal viszik a toborzók, a szerencsétlen nő pedig magára maradva, erejét vesztve roskad össze.

