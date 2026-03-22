Egyre döbbenetesebb felvételek látnak napvilágot az ukrán toborzók kegyetlenségéről. Nyíregyházától alig néhány órányira mindennapi valóság a kényszersorozás, amelynek során fényes nappal az utcáról rángatnak el bárkit – írja a Szon.

2026. 03. 22. 7:01
Egyre durvább módszereket alkalmaznak az ukrán toborzók a kényszersorozás során. Nyíregyházától alig néhány órányira az európai értékek mintha érvényüket vesztették volna – hívja fel a figyelmet a Szon.

A kényszersorozás a mindennapok valósága Ukrajnában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Rengeteg olyan videó kering a közösségi médiában, amelyen Zelenszkij emberrablói ütik-verik áldozataikat, nemegyszer sérülést, sőt akár halált okozva. Magyar áldozat is volt, tavaly nyáron a kárpátaljai Sebestyén Józsefet a kényszersorozás során olyan súlyosan bántalmazták, hogy később belehalt a sérüléseibe. Nemrég pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt orvosi igazolása volt a szolgálatra való alkalmatlanságáról. Szerettei már őt sem látták viszont: a kiképzőközpontban rosszul lett és meghalt.

A kényszersorozás kegyetlensége nem ismer határt

A toborzók embertelensége nem ismer határt. A közösségi médiában nemrég napvilágot látott videókon egy terhes nő próbálja menteni – feltehetően – a párját a kényszersorozástól úgy, hogy egyszerűen ráfekszik a férfira. A három toborzó azonban nem zavartatja magát, a rajta fekvő nővel együtt cibálják a férfit a latyakban.

A TCK-sok lerántották a férfit, és a földön vonszolták a nyolc hónapos terhes nőt

– írták a videóhoz.

A környékbeliek hasztalan próbálnak beavatkozni, egy idős nőt még gázsprével is lefújnak, de semmit nem tehetnek a férfiért és a kétségbeesett várandós nőért.

A helyzet felháborodást váltott ki a szemtanúk körében

– szól a másik videó leírása.

Hepiend nincs: a férfit magukkal viszik a toborzók, a szerencsétlen nő pedig magára maradva, erejét vesztve roskad össze.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

