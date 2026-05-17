A Bognár-mágia soha nem érhet véget, folytatódott a paksi csoda

Lassan-lassan mindenki elhiheti, hogy amit Bognár György elért az atomvárosban, az egyenlő a csodával. A Paks a labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójában 3-1-re verte a már kiesett Diósgyőrt, megszerezve ezzel a bronzérmet, illetve az indulás jogát a Konferencialiga selejtezőjében. A zöld-fehérek remek teljesítménnyel ünnepelték meg, hogy húsz évvel ezelőtt feljutottak az első osztályba, ahonnan azóta sem estek ki. A vezetőedző kijelentette, jövőre jobb teljesítményt vár a csapattól.

Molnár László
2026. 05. 17. 8:39
Fotó: Paksi FC/Barbara Gabriella
Amíg tavaly Böde Dániel 38 évesen gólkirály lett 15 találatával, addig a most zárult szezonban a csapat régi gólkirálya, Hahn János szerezte a legtöbb találatot, hiszen 11 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, amivel a paksiak házi gólkirálya lett a tízgólos Böde előtt. És ez könnyen egy tucat lehetett volna, ám a csatár büntetőt hibázott a Diósgyőr ellen, így maradt kétgólos a találkozón.

– Egyértelmű célunk volt a győzelem, és ez sikerült. Így utólag mondhatom azt, hogy elég hamar lerendeztük. 

Nyilván bosszant a kihagyott tizenegyes, kicsit önző voltam, a kettő rúgott gól után szerettem volna egy harmadikat is,

de összességében a legfontosabb, hogy megvan a bronzérem. Az idei idényünk egy hullámvasút volt, főleg a tavasz. Ez egy nagyon szép eredmény, annak fényében, hogy a szezon közben milyen állapotban voltunk. Nagyon örülök, hogy egyenesbe jöttünk a végére, és megszereztük a harmadik helyet – jelentette ki az idényben több meccset is sérülés miatt kihagyó Hahn János.

A korábbi gólkirály, Hahn János lett az idei szezon legeredményesebb paksi támadója. Forrás: Paksifc.hu

 

A Paksi FC húsz éve egyfolytában az NB I-ben játszik, most éli az aranykorát

2026. május 13. különleges dátum volt a paksiak történetében, ugyanis húsz évvel ezelőtt ezen a napon jutottak az élvonalba – a Paks 3-0-ra verte az utolsó fordulóban a Budakalász gárdáját –, miután megnyerték az NB II Nyugati csoportjának bajnokságát. Egy álom vált valóra akkor, és ami talán még nagyobb szó: azóta megszakítás nélkül, immár két évtizede az NB I stabil szereplői, 

az aktuális mezőnyben csak az Újpest tagja régebb óta folyamatosan a legmagasabb osztálynak.

Húsz évvel ezelőtt jutott fel az NB I-be a Paks, azóta kizárólag az első osztályban játszik. Forrás: Paksifc.hu

A Paks a 2006/2007-es szezonban mutatkozott be a magyar élvonalban, és azóta megszakítás nélkül, immár két évtizede tagja az első osztálynak. A klub különlegessége, hogy ezt az időszakot végig kizárólag magyar játékosokra építve teljesítette.

A legnagyobb sikerek a két évtized alatt:

  • Bajnoki ezüstérmek: két alkalommal (2010/11, 2023/24).
  • Bajnoki bronzérmek: két alkalommal (2024/25, 2025/26).
  • Magyar Kupa-győzelem: két alkalommal (2024, 2025).
  • Ligakupa-győzelem: egy alkalommal (2011).
  • Gólkirályok: Simon Attila (2013/14, 18 gól), Hahn János (2020/21, 22 gól), Ádám Martin (2021/22, 31 gól), Varga Barnabás (2022/23, 26 gól), Böde Dániel (2024/25, 15 gól).

A Paksi FC a legutóbb lezárult 2025/2026-os bajnoki idényt bezárólag pontosan 633 első osztályú mérkőzést játszott le a története során. Ebből 234 alkalommal győztesen hagyták el a pályát 170 döntetlen és 229 vereség mellett. A rúgott és kapott gólok száma hűen tükrözi a Paks hagyományosan közönségszórakoztató, nyílt és támadó szellemű futballját: a gólkülönbsége 998-969, ami azt jelenti, hogy a következő idény elején szinte biztosan megszerzi a történelmi 1000. NB I-es gólját.

Labdarúgó NB I, 33. forduló

péntek:

szombat:

  • Debrecen–Újpest 2-1 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Bogár. Gólszerzők: Mejías (11.), Kocsis (45+1) illetve Matko (86) 
  • DVTK–Paks 1-3 (0-3), Miskolc, DVTK Stadion, jv: Berke Gólszerzők: Galántai (90+3) illetve Hahn (1,31), Gyurkits (17)
  • Kisvárda–ETO FC 0-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző, jv: Csonka, Gólszerző: Benbuali (10.)
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző jv.: Bognár, gsz.: Akpe (50., öngól), Yusuf (84.), Zachariassen (90+2)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
