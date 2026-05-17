A Bognár-mágia soha nem érhet véget, folytatódott a paksi csoda

Amíg tavaly Böde Dániel 38 évesen gólkirály lett 15 találatával, addig a most zárult szezonban a csapat régi gólkirálya, Hahn János szerezte a legtöbb találatot, hiszen 11 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, amivel a paksiak házi gólkirálya lett a tízgólos Böde előtt. És ez könnyen egy tucat lehetett volna, ám a csatár büntetőt hibázott a Diósgyőr ellen, így maradt kétgólos a találkozón.

– Egyértelmű célunk volt a győzelem, és ez sikerült. Így utólag mondhatom azt, hogy elég hamar lerendeztük.

Nyilván bosszant a kihagyott tizenegyes, kicsit önző voltam, a kettő rúgott gól után szerettem volna egy harmadikat is,

de összességében a legfontosabb, hogy megvan a bronzérem. Az idei idényünk egy hullámvasút volt, főleg a tavasz. Ez egy nagyon szép eredmény, annak fényében, hogy a szezon közben milyen állapotban voltunk. Nagyon örülök, hogy egyenesbe jöttünk a végére, és megszereztük a harmadik helyet – jelentette ki az idényben több meccset is sérülés miatt kihagyó Hahn János.