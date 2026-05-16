Nem hibázott a Paks, a Debrecen győzelme kevés volt az NB I bronzérméhez

Labdarúgó NB I, 33. forduló
péntek:
Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0) Nyíregyháza, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., büntetőből) illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)
szombat:
Debrecen–Újpest 2-1 (2-0) , Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Bogár. Gólszerzők: Mejías (11.), Kocsis (45+1) illetve Matko (86)
DVTK–Paks 1-3 (0-3) Miskolc, DVTK Stadion, jv: Berke Gólszerzők: Galántai (90+3) illetve Hahn (1,31), Gyurkits (17)
Kisvárda–ETO FC 0-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző jv: Csonka, Gólszerző: Benbuali (10.)
Ferencváros–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző jv.: Bognár, gsz.: Akpe (50., öngól), Yusuj (84.), Zachariassen (90+2)
