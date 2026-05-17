Schäfer András sörökről alkudozik klubjával, a gólja után a bíró kapott piros lapot

A magyar válogatott védője a közösségi oldalán kiemelte, hogy a nem épp nagyszerű zárás ellenére a kitűzött célt (a BL-indulást) elérte a csapat, és az újságíróknak adott nyilatkozatában is érződött a kettősség. Orbán úgy vélte, a második félidő legelején bekapott góllal hiába lett még csak 3-1 az állás, akkor dőlt el a találkozó: – Miután Assan Ouédraogo szépített, elszántan mentünk a szünetre, de

a rögzített helyzetből kapott harmadik gól már túl nagy pofon volt ma nekünk.

A Freiburg megérdemelten nyert – mondta Willi Orbán. – Az idényünk összességében erős volt, pedig tavaly nyáron a keretbeli nagy átalakulások miatt nem tudtuk, mire számítsunk. Volt néhány mélypontunk, de sok jó időszakunk is, és az évad végére sikerült stabil formát kialakítanunk, így teljesen megérdemelten kvalifikáltuk magunkat a Bajnokok Ligájába. Ez Európa legjobb sorozata, és most készen kell állnunk rá.

Gulácsi 23, a két gólt is szerző Orbán pedig 33 bajnokin segítette a lipcseieket, akik 2023 után végeztek ismét a Bundesliga dobogóján.