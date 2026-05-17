BundesligaWilli OrbánSchäfer AndrásRB LeipzigUnion Berlin

Schäfer András sörökről alkudozik klubjával, a gólja után a bíró kapott piros lapot

A német labdarúgó-bajnokság utolsó, 34. fordulójában az Union Berlin 4-0-ra nyert a vendég Augsburg ellen. A gólt és gólpasszt is szerző Schäfer András remeklése mellett Marie-Louise Eta vezetőedző távozása, valamint Patrick Ittrich játékvezető visszavonulása is beszédtémát szolgáltathatott a mérkőzés kapcsán. Az RB Leipzig bronzérmesként, de vereséggel zárta az idényt, így Willi Orbán is keserédesen értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 7:30
Schäfer András góllal és gólpasszal zárta az idényt Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
A magyar válogatott védője a közösségi oldalán kiemelte, hogy a nem épp nagyszerű zárás ellenére a kitűzött célt (a BL-indulást) elérte a csapat, és az újságíróknak adott nyilatkozatában is érződött a kettősség. Orbán úgy vélte, a második félidő legelején bekapott góllal hiába lett még csak 3-1 az állás, akkor dőlt el a találkozó: – Miután Assan Ouédraogo szépített, elszántan mentünk a szünetre, de 

a rögzített helyzetből kapott harmadik gól már túl nagy pofon volt ma nekünk.

A Freiburg megérdemelten nyert – mondta Willi Orbán. – Az idényünk összességében erős volt, pedig tavaly nyáron a keretbeli nagy átalakulások miatt nem tudtuk, mire számítsunk. Volt néhány mélypontunk, de sok jó időszakunk is, és az évad végére sikerült stabil formát kialakítanunk, így teljesen megérdemelten kvalifikáltuk magunkat a Bajnokok Ligájába. Ez Európa legjobb sorozata, és most készen kell állnunk rá.

Gulácsi 23, a két gólt is szerző Orbán pedig 33 bajnokin segítette a lipcseieket, akik 2023 után végeztek ismét a Bundesliga dobogóján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
