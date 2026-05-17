Több lesz egy kézimeccsnél: sorsokról döntenek Veszprémben

Nincs könnyű helyzetben a magyar férfikézilabda-válogatott, amely kétgólos hátrányból kezdi meg a Szerbia elleni vb-selejtezőt Veszprémben vasárnap este. A tét a 2027-es világbajnoki kijutás, amely a 2028-as olimpiai kvalifikációhoz az első lépést jelenti. A most kieső csapat helyzete ebből a szempontból sokkal nehezebbé válik. A magyar férfikézilabda-válogatott telt ház előtt lép pályára, a közönségen biztosan nem múlik semmi sem.

Lantos Gábor
2026. 05. 17. 6:45
A magyar férfikézilabda-válogatottra óriási küzdelem vár Szerba ellen, tét a 2027-es világbajnoki kijutás Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Dragan Pesmalbek és Stefan Dodics amúgy a veszprémi csapat játékosa, ha valakik, akkor ők tudják igazán, milyen a hatalmas bakonyi arénában játszani. Az első meccsen Pesmalbek nyolc lövésből nyolc gólt szerzett, Dodics háromszor volt eredményes. 

A szerb csapat másik játékosa, Vanja Ilics így vélekedett: „Nagyon sajnálom, hogy a végjáték nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Jó lett volna megőrizni azt a nagy előnyt, amit a második félidő közepére kialakítottunk. 

Ugyanakkor rendkívül büszke vagyok a csapatra, mert az első perctől az utolsóig ádáz küzdelemre kényszerítettük Magyarországot.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Veszprémben még keményebben és jobban kell játszanunk” – mondta Ilics.

A szerbeknél a játékmester, Lazar Kukics továbbra sem lesz bevethető, ez mondjuk nem jön rosszul a magyar válogatottnak. Nálunk a kulcsemberek közül Bodó Richárd bajlódik sérüléssel, ő biztosan nem lesz ott a vasárnapi összecsapáson. 

Urosz Kojadinovics szerint a visszavágón a magyarokon lesz a nagyobb nyomás és a mentális teher. „Ilyenkor mindig az a csapat van nehezebb helyzetben, amely hátrányból kezd meg egy olyan meccset, ahol a mérkőző felek között nincs jelentős különbség” – mondta. „Egészen más a helyzet akkor, amikor minden eltelt perc arra késztet, hogy a különbséget ledolgozd, ilyenkor a sportoló sokkal nehezebb helyzetbe kerül. Nekünk az lesz a dolgunk, hogy ezt a nyomást növeljük a magyarokon. 

Hogy tudjuk ezt megtenni? Amennyire csak lehet, lassítani kell a játékot. A saját ritmusunk szerint kell játszani és nem szabad törődni a külső körülményekkel.

Nagyon nehéz meccs vár ránk, de egyetlen pillanatig sem kételkedem abban, hogy meg tudjuk csinálni. Bízom magamban, magunkban és a csapatban is.” 

Óvatos derűlátás jellemzi a magyarokat

Ami a magyarokat illeti, a mieink óvatos derűlátással beszélnek a vasárnapi mérkőzésről. A válogatott szélsője, Imre Bence a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy ez a világbajnoki selejtező az utóbbi két év legfontosabb mérkőzése lesz. Nem véletlenül, hiszen az idő múlásával egyre inkább fókuszba kerül a 2028-as Los Angeles-i olimpia, amely felé az első lépést azzal lehet megtenni, hogy a válogatott kijut a 2027-es németországi férfi világbajnokságra.

Nis, 2026. május 14. Ónodi-Jánoskúti Máté (b) és a szerb Stefan Dodic a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Szerbia - Magyarország első mérkőzésen a nisi Cair Sportcenterben 2026. május 14-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Ónodi-Jánoskúti Máté (b) és a szerb Sztefan Dodics a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Szerbia - Magyarország első mérkőzésen  - Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az első mérkőzés egyik legjobb magyar teljesítményét Hanusz Egon nyújtotta. Az ő szereplése akkor lett érdekes Nisben, amikor Fazekas Gergőt a bírók kiállították, s a magyar szövetségi kapitány ekkor adott lehetőséget Hanusznak, aki ezzel nagyszerűen élt. A visszavágón kell majd még egy olyan húzás, amely váratlanul érheti a szerbeket. 

Nagy kérdés, hogy Chema Rodríguez pályára küldi-e Máthé Dominikot, aki az első meccsen nem kapott szerepet. 

Máthé Dominik szereplése azért is kulcskérdés, mert az első meccsen azt láthattuk, hogy a magyar csapatnak alig-alig volt átlövőjátéka. Ehhez képest a kétgólos vereség maga volt a csoda. A sérülékeny Máthé Dominik számára egy ilyen felfokozott hangulatú, kőkemény csata nem éppen a legideálisabb visszatérés, de van az a helyzet, amikor muszáj lenne kockáztatni a magyar szövetségi kapitánynak.

Mindazonáltal a két keretet összevetve, valamint azt figyelembe véve, hogy a visszavágót Magyarországon rendezik meg, szinte minden a mieink mellett szól. Ez akkor is igaz, ha a két csapat tudása között nincs óriási különbség. 

Amire nagyon oda kell figyelni, hogy a visszavágón minél kevesebb legyen a magyaroknál a ki nem kényszerített hibák száma, valamint az eladott labdák számát is a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni.

A szerbeknél is – akárcsak nálunk – spanyol szövetségi kapitány dolgozik, ezen a szinten alig van különbség. A két együttes szakvezetője, Raul Gonzales és Chema Rodríguez is jól ismeri egymást és az ellenfelet is. Nem lenne rossz az sem, ha Veszprémben jobb kapusteljesítménnyel rukkolna elő Palasics Kristóf és Bartucz László, mint amit csütörtökön Nisben láttunk tőlük.

Minden jegy elkelt, őrült hangulat várható

A szerbek a legutóbbi tíz világbajnokságból háromra nem jutottak el. A magyarok legutóbb 2015-ben hiányoztak a vb-ről, s az gyakorlatilag el is döntötte, hogy a 2016-os riói olimpián nem lehetünk ott. Az, hogy minden jegy elkelt, bizonyság arra, mekkora őrület várható vasárnap Veszprémben. A város amúgy is a magyar sport központja lesz ezen a napon, hiszen a kézilabdameccs előtt a Tour de Hongrie befutója is Veszprémben lesz. 

Amúgy egy ennyire kiélezett csatában tényleg az apróságok döntenek.

Ilyenkor minden számít. Az is, hogy a magyaroknak kétszer kellett utazniuk a második mérkőzés előtt (egyszer Nisbe, majd onnan haza), a szerbek számára ez kisebb tehertétel, nekik csak a visszavágóra kellett több órát úton lenniük. 

A szerbek elleni férfikézilabda vb-selejtező vasárnap este 17.30-kor kezdődik Veszprémben. A mérkőzést két izlandi bíró, Anton Palsson és Jonas Eliasson vezeti majd. 

 

