Több lesz egy kézimeccsnél: sorsokról döntenek Veszprémben

Dragan Pesmalbek és Stefan Dodics amúgy a veszprémi csapat játékosa, ha valakik, akkor ők tudják igazán, milyen a hatalmas bakonyi arénában játszani. Az első meccsen Pesmalbek nyolc lövésből nyolc gólt szerzett, Dodics háromszor volt eredményes.

A szerb csapat másik játékosa, Vanja Ilics így vélekedett: „Nagyon sajnálom, hogy a végjáték nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Jó lett volna megőrizni azt a nagy előnyt, amit a második félidő közepére kialakítottunk.

Ugyanakkor rendkívül büszke vagyok a csapatra, mert az első perctől az utolsóig ádáz küzdelemre kényszerítettük Magyarországot.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Veszprémben még keményebben és jobban kell játszanunk” – mondta Ilics.

A szerbeknél a játékmester, Lazar Kukics továbbra sem lesz bevethető, ez mondjuk nem jön rosszul a magyar válogatottnak. Nálunk a kulcsemberek közül Bodó Richárd bajlódik sérüléssel, ő biztosan nem lesz ott a vasárnapi összecsapáson.

Urosz Kojadinovics szerint a visszavágón a magyarokon lesz a nagyobb nyomás és a mentális teher. „Ilyenkor mindig az a csapat van nehezebb helyzetben, amely hátrányból kezd meg egy olyan meccset, ahol a mérkőző felek között nincs jelentős különbség” – mondta. „Egészen más a helyzet akkor, amikor minden eltelt perc arra késztet, hogy a különbséget ledolgozd, ilyenkor a sportoló sokkal nehezebb helyzetbe kerül. Nekünk az lesz a dolgunk, hogy ezt a nyomást növeljük a magyarokon.

Hogy tudjuk ezt megtenni? Amennyire csak lehet, lassítani kell a játékot. A saját ritmusunk szerint kell játszani és nem szabad törődni a külső körülményekkel.

Nagyon nehéz meccs vár ránk, de egyetlen pillanatig sem kételkedem abban, hogy meg tudjuk csinálni. Bízom magamban, magunkban és a csapatban is.”