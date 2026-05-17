Tovább terjed a hantavírus, újabb fertőzöttet azonosítottak

A yukoni párt is Brit Columbiában tesztelik, mivel ez a szolgáltatás az északi területen nem érhető el – mondta Bonnie Henry, Brit Columbia tartományi egészségügyi tisztviselője.

Tájékoztatása szerint a négy személy a Victoriába szállítása közben nem került kapcsolatba másokkal. A pozitív tesztet produkáló személy állapota stabil.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint a tengerjáró hajón kitört járványt az andoki hantavírustörzs okozta. A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus terjedésének kockázata alacsony – írta az MTI.