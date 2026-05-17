Brüsszel a szexuális kisebbségekhez tartozók joga mellett állt ki

Demokratikus modellünk forog kockán, emiatt sürgős és határozott cselekvésre van szükség

– fogalmazott.

Az Európa Tanács tagállamai által a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak védelme érdekében elért eredmények azt mutatják, hogy a változás lehetséges és folyamatban is van

– emelte ki Berset, majd hozzátette: a lendületet fenn kell tartani. A prioritás pedig egyértelmű: következetesen és kompromisszumok nélkül fenn kell tartani és végre kell hajtani az Európa Tanács emberi jogi normáit. Leszögezte: nem érhet senkit megkülönböztetés szexuális irányultsága, nemi identitása, kifejeződése és jellemzői alapján. Az egyenlőséget előmozdító politikáknak továbbra is központi szerepet kell játszaniuk a demokratikus folyamatokban.

Across Europe, LGBTI people face violence, discrimination and hate. Decisive action is a matter of urgency. Our priority is clear: to uphold the @CoE human rights standards.



The Council of Europe will continue to help its members turn commitments into reality. Change is both… https://t.co/Tgy541wGWY — Alain Berset (@alain_berset) May 16, 2026

Itt az ideje, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a diszkrimináció és a gyűlölet elleni küzdelem mellett, és biztosítsuk a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak teljes és egyenlő gyakorlását Európa-szerte

– tette hozzá közleményében az Európa Tanács főtitkára, akit az MTI idézett.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A testület döntése szerint a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.

A bíróság álláspontja szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban terjesztése nem korlátozható, és a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

A téma kapcsán megszólalt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki azt hangsúlyozta: az Európai Unió Bíróságának ítélete nem csupán jogi, hanem politikai kérdéseket is felvet, hiszen Brüsszel csak Magyarországgal szemben alkalmaz kőkemény szankciókat, miközben Németországban vagy Franciaországban is szigorú szabályok védik a kiskorúakat.