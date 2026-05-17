Brüsszel a szexuális kisebbségekhez tartozók joga mellett állt ki

Ideje megújítani a szexuális kisebbségekhez tartozók teljes és egyenlő jogainak biztosítása iránti elkötelezettséget Európa-szerte – jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű, 46 tagország alkotta Európa Tanács főtitkára a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap alkalmából kiadott nyilatkozatában.

2026. 05. 17. 9:50
Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
Demokratikus modellünk forog kockán, emiatt sürgős és határozott cselekvésre van szükség

– fogalmazott.

Az Európa Tanács tagállamai által a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak védelme érdekében elért eredmények azt mutatják, hogy a változás lehetséges és folyamatban is van

 – emelte ki Berset, majd hozzátette: a lendületet fenn kell tartani. A prioritás pedig egyértelmű: következetesen és kompromisszumok nélkül fenn kell tartani és végre kell hajtani az Európa Tanács emberi jogi normáit. Leszögezte: nem érhet senkit megkülönböztetés szexuális irányultsága, nemi identitása, kifejeződése és jellemzői alapján. Az egyenlőséget előmozdító politikáknak továbbra is központi szerepet kell játszaniuk a demokratikus folyamatokban.

Itt az ideje, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a diszkrimináció és a gyűlölet elleni küzdelem mellett, és biztosítsuk a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak teljes és egyenlő gyakorlását Európa-szerte

– tette hozzá közleményében az Európa Tanács főtitkára, akit az MTI idézett.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A testület döntése szerint a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A bíróság álláspontja szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban terjesztése nem korlátozható, és a pedofil-bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

A téma kapcsán megszólalt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki azt hangsúlyozta: az Európai Unió Bíróságának ítélete nem csupán jogi, hanem politikai kérdéseket is felvet, hiszen Brüsszel csak Magyarországgal szemben alkalmaz kőkemény szankciókat, miközben Németországban vagy Franciaországban is szigorú szabályok védik a kiskorúakat.

 

Brüsszel üzent az új magyar kormánynak

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak nyilatkozva korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly júniusi főtanácsnoki indítvány már előrevetítette a döntés kimenetelést, hiszen az Magyarország elmarasztalását és az uniós értékek megsértésének kimondását javasolta. A szakértő úgy vélte, az ítélet egyben figyelmeztetés az új magyar kormány számára is.

Ez egyértelmű üzenet a Tisza-kormánynak: Brüsszel lépéseket vár ebben az ügyben, ellenkező esetben akár a migrációs ügyekben látott pénzügyi szankciókhoz hasonló következmények is jöhetnek

 – hangsúlyozta Dornfeld László, hozzátéve: az ítélet meghozatalának időpontja sem véletlen, Brüsszel tudatosan halasztotta a döntést a magyarországi választások utánra. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

