Liberális agymosásra használja Brüsszel az Agora EU-alapot

A portál kiemelte:
Majdnem kilencmilliárd euró – az adófizetők pénzéből – megy NGO-knak, médiumoknak és kultúrembereknek, hogy az európai népeket „megszabadítsák” a „helytelen” hozzáállástól a sokszínűséggel, szemben az „idegenellenességgel”.
A Tűzfalcsoport idézte Matthias Nikolaidis német újságírót, aki szerint ez az alap egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel teljesen elszakadt az európai polgároktól.
Az EU olyan területekbe avatkozik be durván, amelyek a szerződések szerint nemzeti hatáskörbe tartoznak (kultúra, oktatás, értékek). Az „egység a sokféleségben” jelszóból kötelező tananyag lesz – az eltérő vélemény pedig „gyűlöletbeszéd”
– írta a portál, hozzátéve:
A cikkben leírtak alapján 8,6 milliárd euró lesz elköltve propagandacélokra, miközben Dél-Európában nyugdíjasok szegénységben élnek, az energiaárak robbannak, a határok védtelenül maradnak az illegális migrációval szemben. A pénz főleg baloldali NGO-khoz és mainstream-médiumokhoz folyik, amelyek amúgy is Brüsszel-konform módon tudósítanak.
A Tűzfalcsoport úgy fogalmazott:
Mindezek alapján kijelenthető, hogy az AgoraEU-alap nem ártalmatlan kultúrtámogatási program. Egy posztdemokratikus EU-projekt kifejeződése, amely az európai népeket már nem szuverén polgárokként, hanem átnevelendő tömegként kezeli.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
