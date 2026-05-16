Liberális agymosásra használja Brüsszel az Agora EU-alapot

Az EU-miniszterek tanácsának friss döntése alapján létrehozzák az új Agora EU-alapot csaknem 8,6 milliárd euróval (2028–2034 közötti időszakra). Az alap összevonja a korábbi Creative Europe és CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) programokat, és a kultúrát, a médiát valamint a civil társadalmat az „EU-értékek” – elsősorban a „sokszínűség”, a szexuális diverzitás, az antirasszizmus és a migráció elfogadása – szolgálatába állítja – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 12:58
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
 Majdnem kilencmilliárd euró – az adófizetők pénzéből – megy NGO-knak, médiumoknak és kultúrembereknek, hogy az európai népeket „megszabadítsák” a „helytelen” hozzáállástól a sokszínűséggel, szemben az „idegenellenességgel”.

A Tűzfalcsoport idézte Matthias Nikolaidis német újságírót, aki szerint ez az alap egy újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel teljesen elszakadt az európai polgároktól. 

Az EU olyan területekbe avatkozik be durván, amelyek a szerződések szerint nemzeti hatáskörbe tartoznak (kultúra, oktatás, értékek). Az „egység a sokféleségben” jelszóból kötelező tananyag lesz – az eltérő vélemény pedig „gyűlöletbeszéd” 

A cikkben leírtak alapján 8,6 milliárd euró lesz elköltve propagandacélokra, miközben Dél-Európában nyugdíjasok szegénységben élnek, az energiaárak robbannak, a határok védtelenül maradnak az illegális migrációval szemben. A pénz főleg baloldali NGO-khoz és mainstream-médiumokhoz folyik, amelyek amúgy is Brüsszel-konform módon tudósítanak.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy az AgoraEU-alap nem ártalmatlan kultúrtámogatási program. Egy posztdemokratikus EU-projekt kifejeződése, amely az európai népeket már nem szuverén polgárokként, hanem átnevelendő tömegként kezeli.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

