Putyinnak már nem elég a Donbász, újabb területekre vetett szemet

A források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre inkább a katonai célok elérésére helyezi a hangsúlyt, különösen a Donbász térségének teljes ellenőrzésére. A jelentések szerint Moszkva akár további területi követeléseket is megfogalmazhat, amennyiben sikerül előretörnie a fronton.

Orosz álláspont szerint a tárgyalásoknak csak akkor lenne értelme, ha Ukrajna visszavonulna a Donbász egy részéből is, amely jelenleg nagyrészt orosz ellenőrzés alatt áll.

Egy nyugati diplomata úgy fogalmazott: Oroszország továbbra is katonai győzelemre törekszik, miközben fenntartja maximalista politikai követeléseit, amelyek ellentmondanak a valódi tárgyalási szándéknak.

Kijev szerint gyengült a nyugati nyomás

Ukrán tisztségviselők ezzel szemben úgy látják, hogy Ukrajna ma már kevésbé sebezhető az esetleges amerikai nyomásgyakorlással szemben, mint korábban. Értékelésük szerint az ukrán hadseregnek sikerült stabilizálnia több frontszakaszt, miközben dróncsapásokkal mélyen az orosz vonalak mögött is jelentős károkat okoznak.

Kijevben úgy vélik, a tárgyalások már korábban, február környékén gyakorlatilag megrekedtek, miután az utolsó egyeztetési fordulók sem hoztak előrelépést.

Ukrán források szerint Washington nem tudta rábírni Moszkvát arra, hogy mérsékelje követeléseit.

Trump diplomáciája és a háttérben zajló egyeztetések

Donald Trump korábban azt nyilatkozta, hogy a felek egyre közelebb kerülnek a megállapodáshoz, miután rövid tűzszünetet is sikerült tető alá hozni. Ennek ellenére sem az orosz, sem az ukrán oldal nem lát jelentős realitást a jelenlegi tárgyalási folyamat folytatásában.

Amerikai különmegbízottak továbbra is külön egyeztetnek mindkét féllel, ugyanakkor a folyamat előrehaladása kérdéses.

Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump amerikai elnök vejét, Jared Kushnert a moszkvai Kremlben tartott találkozójuk során, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Moszkva területi ambíciói és a katonai realitások

A beszámolók szerint Putyin katonai meggyőződése, hogy az orosz erők akár a Donbász teljes elfoglalását is elérhetik a következő hónapokban. Ezt követően Moszkva tovább növelheti tárgyalási követeléseit, újabb ukrán területek átadását sürgetve.

Ukrán katonai hírszerzési értékelések szerint az orosz vezetés később akár Herszon és Zaporizzsja régiók teljes ellenőrzését is követelheti, bár ezek jelentős része továbbra is ukrán kézen van.

Egyes források szerint Oroszország stratégiai céljai ennél is messzebbre nyúlhatnak, és hosszabb távon akár Kijev és Odessza térsége is szerepelhet a geopolitikai elképzelésekben.