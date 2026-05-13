MoszkvaAngela MerkelKijevközvetítőEgyesült Államokorosz-ukrán háborúTrump

Putyinnak már nem elég a Donbász, újabb területekre vetett szemet

Egyre kevesebb esélyt látnak az Egyesült Államok vezette béketárgyalások újraindulására Oroszországban és Ukrajnában is, még abban az esetben is, ha a közel-keleti konfliktus lezárulna, derül ki a konfliktus mindkét oldalához közel álló forrásokból.

Magyar Nemzet
Forrás: Financial Times2026. 05. 13. 13:27
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre inkább a katonai célok elérésére helyezi a hangsúlyt, különösen a Donbász térségének teljes ellenőrzésére. A jelentések szerint Moszkva akár további területi követeléseket is megfogalmazhat, amennyiben sikerül előretörnie a fronton.

Orosz álláspont szerint a tárgyalásoknak csak akkor lenne értelme, ha Ukrajna visszavonulna a Donbász egy részéből is, amely jelenleg nagyrészt orosz ellenőrzés alatt áll.

Egy nyugati diplomata úgy fogalmazott: Oroszország továbbra is katonai győzelemre törekszik, miközben fenntartja maximalista politikai követeléseit, amelyek ellentmondanak a valódi tárgyalási szándéknak.

Kijev szerint gyengült a nyugati nyomás

Ukrán tisztségviselők ezzel szemben úgy látják, hogy Ukrajna ma már kevésbé sebezhető az esetleges amerikai nyomásgyakorlással szemben, mint korábban. Értékelésük szerint az ukrán hadseregnek sikerült stabilizálnia több frontszakaszt, miközben dróncsapásokkal mélyen az orosz vonalak mögött is jelentős károkat okoznak.

Kijevben úgy vélik, a tárgyalások már korábban, február környékén gyakorlatilag megrekedtek, miután az utolsó egyeztetési fordulók sem hoztak előrelépést.

Ukrán források szerint Washington nem tudta rábírni Moszkvát arra, hogy mérsékelje követeléseit.

Trump diplomáciája és a háttérben zajló egyeztetések

Donald Trump korábban azt nyilatkozta, hogy a felek egyre közelebb kerülnek a megállapodáshoz, miután rövid tűzszünetet is sikerült tető alá hozni. Ennek ellenére sem az orosz, sem az ukrán oldal nem lát jelentős realitást a jelenlegi tárgyalási folyamat folytatásában.

Amerikai különmegbízottak továbbra is külön egyeztetnek mindkét féllel, ugyanakkor a folyamat előrehaladása kérdéses.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin welcomes US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner during a meeting at the Kremlin in Moscow on January 22, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump amerikai elnök vejét, Jared Kushnert a moszkvai Kremlben tartott találkozójuk során, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Moszkva területi ambíciói és a katonai realitások

A beszámolók szerint Putyin katonai meggyőződése, hogy az orosz erők akár a Donbász teljes elfoglalását is elérhetik a következő hónapokban. Ezt követően Moszkva tovább növelheti tárgyalási követeléseit, újabb ukrán területek átadását sürgetve.

Ukrán katonai hírszerzési értékelések szerint az orosz vezetés később akár Herszon és Zaporizzsja régiók teljes ellenőrzését is követelheti, bár ezek jelentős része továbbra is ukrán kézen van.

Egyes források szerint Oroszország stratégiai céljai ennél is messzebbre nyúlhatnak, és hosszabb távon akár Kijev és Odessza térsége is szerepelhet a geopolitikai elképzelésekben.

Elhúzódó háború, bizonytalan diplomácia

A frontvonalakon továbbra is lassú, de folyamatos változások zajlanak: miközben az orosz előrenyomulás lelassult, az ukrán haderő egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mélységi csapásokra, logisztikai célpontok és utánpótlási vonalak támadására.

Elemzők szerint a jelenlegi helyzetben egyik fél sem érdekelt a kompromisszumban, ami tovább csökkenti az esélyét a diplomáciai rendezésnek.

ARCHIVE PHOTO: Former Chancellor Angela Merkel and Vladimir PUTIN. Chancellor Angela MERKEL and Vladimir PUTIN visit and reception of the Russian President with military honors in the Federal Chancellery in Berlin, Germany on June 1st, 2012. (Photo by Annegret Hilse / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Angela Merkel volt német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Annegret Hilse)

Merkel lehet a megoldás kulcsa?  

Korábban írtunk arról, hogy brüsszeli körökben egyre komolyabban merül fel Angela Merkel neve mint lehetséges közvetítő az EU és Oroszország közötti tárgyalásokon. A volt német kancellár személyesen ismeri mind a két elnököt, ezért sokan a legalkalmasabb jelöltnek tartják a volt német kancellárt a háború lezárásához. Merkel irodája egyelőre hallgat, de a találgatások máris beindultak.

Angela Merkel a hamburgi városházán tartott hagyományos vacsorán a minap azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió végre álljon ki a saját érdekei mellett.

Európának nem csupán katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, hanem a diplomácia eszközeivel is elő kell segítenie a konfliktus mielőbbi lezárását

– fogalmazott Angela Merkel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP) 

add-square Orosz–ukrán háború

Évtizedekre megpecsételődött az ukránok sorsa, Zelenszkij országában újabb veszély leselkedik az emberekre

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu