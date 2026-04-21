Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Az uniós bíróság közleménye szerint a kereset valamennyi jogalapnál megalapozott.

Brüsszel régóta kifogásolja a magyar álláspontot

Az eljárást még 2021-ben indította az Európai Bizottság, amely szerint a magyar jogszabály több területen is sérti az uniós kötelezettségeket. A bizottság álláspontja alapján a törvény nemcsak az Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseivel ellentétes, hanem a szolgáltatások szabad áramlását és az adatvédelmi szabályokat is érinti.

Lapunk is megírta, hogy a gyermekvédelmi törvény hatalmas hullámokat vert fel az EU-ban: az Európai Parlament is vitát rendezett róla. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szokatlanul élesen fogalmazott a magyar jogszabályról, azt többször szégyenteljesnek nevezte.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

A perhez számos tagállam is csatlakozott, ami jól mutatja az ügy politikai és jogi súlyát az Európai Unióban. A mostani ítélet nyomán Magyarországnak módosítania kell a vitatott rendelkezéseket, ellenkező esetben további eljárás és akár pénzügyi szankciók is következhetnek.