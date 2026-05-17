Dzsudzsák Balázs hálálkodik, és utolsó lehetőségről beszél

A Loki szurkolói ismét nemzetközi kupameccsen biztathatják majd kedvenceiket. Fotó: Derencsényi István

Nemzetközi kupaszereplés zárhatja le a Loki hullámvasutazását

A Debrecen a vidéki magyar labdarúgás legsikeresebb csapata, összesen hét alkalommal – 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14 – nyerte meg az NB I-et. A nemzetközi kupákban eddig jól szerepelt, ha az összképet tekintjük, míg legutóbb a Konferencialiga selejtezőjében egy sikeresen megvívott párharc után esett ki.

Főbb nemzetközi kupaszereplések sorozatonként:

Bajnokok Ligája-csoportkör (2009/2010): a selejtezőben a Levszki Szófiát búcsúztatva bejutottak a BL főtáblájára, ahol a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina voltak az ellenfelek.

Európa-liga-csoportkör (2010/2011): a BL-ből való átesés után az El csoportkörében is szerepeltek a Sampdoria, a PSV Eindhoven és a Metaliszt Harkiv ellen.

Konferencialiga-selejtezők (2023/2024): az Alaskert ellen büntetőkkel továbbjutottak, majd a Rapid Wien állította meg őket.

Most ismét bizonyíthatnak, igaz, nem kiemeltként várják a Konferencialiga selejtezőjének második fordulóját, azaz az alapszakaszba jutáshoz három párharcot kellene megnyerniük. Ami egy kicsit gyengítheti az esélyeiket, hogy a sikeredző, Sergio Navarro távozott a kispadról.