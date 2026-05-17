Dzsudzsák Balázs hálálkodik, és utolsó lehetőségről beszél

A Debrecen az utolsó, 33. fordulóban az Újpest elleni 2-1-es győzelemével szerezte meg a labdarúgó NB I negyedik helyét, így 2024 után ismét ott lehet a Konferencialiga selejtezőjében. A 109-szeres magyar válogatott Dzsudzsák Balázs szerint az utóbbi egy évben rengeteget fejlődött a Loki, és kijelentette, hálás azért, hogy tavaly nyáron kapott egy utolsó lehetőséget a csapattól. A 39 éves játékos 2020-ban tért vissza Debrecenbe, és kijelentette, a most zárult idény sokkal jobbá tette őt.

Molnár László
2026. 05. 17. 10:05
Dzsudzsák Balázs joggal lehet büszke idei teljesítményére, a Konferencialiga selejtezőjébe vezette a Lokit Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A Loki szurkolói ismét nemzetközi kupameccsen biztathatják majd kedvenceiket. Fotó: Derencsényi István

Nemzetközi kupaszereplés zárhatja le a Loki hullámvasutazását

A Debrecen a vidéki magyar labdarúgás legsikeresebb csapata, összesen hét alkalommal – 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14 – nyerte meg az NB I-et. A nemzetközi kupákban eddig jól szerepelt, ha az összképet tekintjük, míg legutóbb a Konferencialiga selejtezőjében egy sikeresen megvívott párharc után esett ki.

Főbb nemzetközi kupaszereplések sorozatonként:

  • Bajnokok Ligája-csoportkör (2009/2010): a selejtezőben a Levszki Szófiát búcsúztatva bejutottak a BL főtáblájára, ahol a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina voltak az ellenfelek.
  • Európa-liga-csoportkör (2010/2011): a BL-ből való átesés után az El csoportkörében is szerepeltek a Sampdoria, a PSV Eindhoven és a Metaliszt Harkiv ellen.
  • Konferencialiga-selejtezők (2023/2024): az Alaskert ellen büntetőkkel továbbjutottak, majd a Rapid Wien állította meg őket.

Most ismét bizonyíthatnak, igaz, nem kiemeltként várják a Konferencialiga selejtezőjének második fordulóját, azaz az alapszakaszba jutáshoz három párharcot kellene megnyerniük. Ami egy kicsit gyengítheti az esélyeiket, hogy a sikeredző, Sergio Navarro távozott a kispadról.

Labdarúgó NB I, 33. forduló

péntek:

szombat:

  • Debrecen–Újpest 2-1 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Bogár. Gólszerzők: Mejías (11.), Kocsis (45+1.), illetve Matko (86.)
  • DVTK–Paks 1-3 (0-3), Miskolc, DVTK Stadion, jv: Berke. Gólszerzők: Galántai (90+3) illetve Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)
  • Kisvárda–ETO FC 0-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző, jv: Csonka. Gólszerző: Benbuali (10.)
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző, jv.: Bognár. Gólszerzők: Akpe (50., öngól), Yusuf (84.), Zachariassen (90+2)

A tabellát itt láthatják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

