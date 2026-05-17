Dzsudzsák Balázs hálálkodik, és utolsó lehetőségről beszél

Nemzetközi kupaszereplés zárhatja le a Loki hullámvasutazását
A Debrecen a vidéki magyar labdarúgás legsikeresebb csapata, összesen hét alkalommal – 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14 – nyerte meg az NB I-et. A nemzetközi kupákban eddig jól szerepelt, ha az összképet tekintjük, míg legutóbb a Konferencialiga selejtezőjében egy sikeresen megvívott párharc után esett ki.
Főbb nemzetközi kupaszereplések sorozatonként:
- Bajnokok Ligája-csoportkör (2009/2010): a selejtezőben a Levszki Szófiát búcsúztatva bejutottak a BL főtáblájára, ahol a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina voltak az ellenfelek.
- Európa-liga-csoportkör (2010/2011): a BL-ből való átesés után az El csoportkörében is szerepeltek a Sampdoria, a PSV Eindhoven és a Metaliszt Harkiv ellen.
- Konferencialiga-selejtezők (2023/2024): az Alaskert ellen büntetőkkel továbbjutottak, majd a Rapid Wien állította meg őket.
Most ismét bizonyíthatnak, igaz, nem kiemeltként várják a Konferencialiga selejtezőjének második fordulóját, azaz az alapszakaszba jutáshoz három párharcot kellene megnyerniük. Ami egy kicsit gyengítheti az esélyeiket, hogy a sikeredző, Sergio Navarro távozott a kispadról.
Labdarúgó NB I, 33. forduló
péntek:
- Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0) Nyíregyháza, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
- Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., büntetőből), illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)
szombat:
- Debrecen–Újpest 2-1 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Bogár. Gólszerzők: Mejías (11.), Kocsis (45+1.), illetve Matko (86.)
- DVTK–Paks 1-3 (0-3), Miskolc, DVTK Stadion, jv: Berke. Gólszerzők: Galántai (90+3) illetve Hahn (1., 31.), Gyurkits (17.)
- Kisvárda–ETO FC 0-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző, jv: Csonka. Gólszerző: Benbuali (10.)
- Ferencváros–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző, jv.: Bognár. Gólszerzők: Akpe (50., öngól), Yusuf (84.), Zachariassen (90+2)
