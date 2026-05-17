Bóka János: A Tisza-kormány súlyos politikai árat fog fizetni a megállapodásért Brüsszellel

Bóka János úgy véli, az uniós források ügyében az új magyar kormány és az európai intézmények között viszonylag gyorsan megszületik majd a politikai megállapodás. Mint mondta, az európai intézmények és a magyar kormány viszonya az elmúlt években jelentősen megromlott, ami miatt ez korábban nem volt lehetséges.

„De a kérdés számomra mindig az volt: helyes-e az, hogy politikai vagy személyes konfliktusok kihatnak az uniós forrásokhoz való hozzáférésre? Mert szerintem az uniós pénzekhez való hozzáférést objektív feltételeknek kellene meghatározniuk, nem politikai szimpátiáknak vagy politikai együttműködési hajlandóságnak”

– mutatott rá.

Szerinte onnantól kezdve, hogy az Európai Bizottság – részben tagállami támogatással – úgy döntött: az uniós forrásokhoz való hozzáférés politikailag is feltételessé tehető, attól kezdve ezek a pénzek szükségszerűen politikai játszmák részévé váltak.

Azonban a gyors megegyezésnek politikai ára lesz.

Bóka János szerint vannak olyan brüsszeli elvárások, amelyeknek valószínűleg egyébként is eleget tenne a Tisza-kormány, ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ami hivatalosan nem feltétele az uniós pénzeknek. – És vannak olyan elvárások is, amelyeket valószínűleg az új kormány sem szívesen teljesítene. A kérdés az lesz, hogy mennyi mozgástere marad egy olyan helyzetben, amikor a saját politikai legitimációját részben arra építette fel, hogy gyorsan hazahozza az uniós forrásokat – mutatott rá.