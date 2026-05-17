Bóka JánosTisza PártVálasztás 2026Tisza-kormányEurópai Unió

Bóka János: A Tisza-kormány súlyos politikai árat fog fizetni a megállapodásért Brüsszellel

A vagyon nemcsak jogi, hanem erkölcsi és ízlésbeli kötelezettségekkel is jár – erről beszélt Bóka János az Indexnek adott interjújában. A politikus szerint a közélet szereplőitől elvárható a mértéktartás, mert amit mondanak és ahogyan élnek, az visszahat az általuk képviselt politikai közösségre is. Úgy véli, sokan nem ismerték fel időben, hogy a feltűnő életmód milyen politikai károkat okozhat. Az egykori miniszter többek között kitért az uniós pénzek hazahozatalára is: ugyan a Tisza-kormány gyorsan meg tud majd egyezni Brüsszellel, de súlyos politikai árat fog érte fizetni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 10:51
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bóka János úgy véli, az uniós források ügyében az új magyar kormány és az európai intézmények között viszonylag gyorsan megszületik majd a politikai megállapodás.  Mint mondta, az európai intézmények és a magyar kormány viszonya az elmúlt években jelentősen megromlott, ami miatt ez korábban nem volt lehetséges. 

„De a kérdés számomra mindig az volt: helyes-e az, hogy politikai vagy személyes konfliktusok kihatnak az uniós forrásokhoz való hozzáférésre? Mert szerintem az uniós pénzekhez való hozzáférést objektív feltételeknek kellene meghatározniuk, nem politikai szimpátiáknak vagy politikai együttműködési hajlandóságnak”

– mutatott rá.

Szerinte onnantól kezdve, hogy az Európai Bizottság – részben tagállami támogatással – úgy döntött: az uniós forrásokhoz való hozzáférés politikailag is feltételessé tehető, attól kezdve ezek a pénzek szükségszerűen politikai játszmák részévé váltak. 

Azonban a gyors megegyezésnek politikai ára lesz.

Bóka János szerint vannak olyan brüsszeli elvárások, amelyeknek valószínűleg egyébként is eleget tenne a Tisza-kormány, ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ami hivatalosan nem feltétele az uniós pénzeknek. – És vannak olyan elvárások is, amelyeket valószínűleg az új kormány sem szívesen teljesítene. A kérdés az lesz, hogy mennyi mozgástere marad egy olyan helyzetben, amikor a saját politikai legitimációját részben arra építette fel, hogy gyorsan hazahozza az uniós forrásokat – mutatott rá.

 

Borítókép: Bóka János, a Fidesz–KDNP képviselője, egykori európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
