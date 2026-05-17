Erős szezonra készül Horvátország, de nem a turizmusban

Kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Példaként említette a Krka Nemzeti Parkban elvégzett munkát, több mint négyezer köbméter faanyag eltávolítását utak járhatóvá tétele, egyúttal a tűzveszély jelentős csökkentése érdekében. A beszámolók szerint idén is megrendezik a Biztonság 26 elnevezésű tűzoltógyakorlatot két helyszínen: Karlovac megyében egy vasúti balesetet szimulálnak, az Ucka-alagút térségében pedig több mentőszolgálat és a légi egységek együttműködését tesztelik. Tucakovic május elején a Split közelében fekvő vucevicai tűzoltó-oktatási központban 22 tűzoltóegységnek adott át kifejezetten erdőtüzek oltására szolgáló felszerelést. Ezek egy harmincmillió eurós országos felszerelésbeszerzési projekt részét képezik, amelyben 10 224 tűzoltót látnak el. A főparancsnok közölte még, hogy 2026-ban és 2027-ben összesen 78 erdei tűzoltó járművet gyártanak le a hazai tűzoltószövetségek számára. Split-Dalmácia megyében a szezonban mintegy 1700 tűzoltót állítanak készenlétbe.

Horvátországban június 1-jétől általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzgyújtásra, de Tucakovic szerint ha az időjárási és tűzvédelmi körülmények a mostanihoz hasonlóan alakulnak, a korlátozásokat korábban is bevezethetik.

Hozzátette: erre idén már volt példa, különösen Sibenik-Knin megyében, ahol a nagyobb tüzek miatt a főszezon előtt figyelmeztetni kellett a lakosságot, és korábban kellett elrendelni a tűzgyújtási tilalmat, írta az MTI.