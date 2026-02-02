országos idegenrendészeti főigazgatóságukrajnaországos rendőr - főkapitányságorfk

Rendőrségi közlés: 4098-an érkeztek Ukrajnából vasárnap

Az ukrán–magyar határszakaszon 4098-an léptek be Magyarországra vasárnap – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

Forrás: MTI2026. 02. 02.
A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely harminc napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

 

