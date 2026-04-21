Az ukrán nagykövet kijelentésén mindenki felhördült az ENSZ ülésén

Kiemelte az április 14-i Dnyipro városközpontja elleni orosz támadást, amelyben öt civil meghalt és 27 megsérült, valamint az április 15-i éjszakai nagyszabású támadást, amely Kijev, Odessza, Harkiv, Dnyipro, Zaporizzsja és Herszon régióit is elérte.

Legalább 17 civil meghalt és többtucatnyian megsérültek. A fővárosban az áldozatok között volt egy 12 éves fiú is

– mondta. Figyelmeztetett, hogy az ismétlődő atrocitások normalizálódhatnak:

E teremben egyesek számára ezek a borzalmas tettek már alig többek rutinszerű háborús statisztikáknál.

Reagált a nagykövet az orosz állításokra

Melnyk visszautasította azokat az orosz állításokat, amelyek Ukrajnát orosz civilek halálával vádolja, majd hangsúlyozta, hogy ezeket független ENSZ-vizsgálóbizottságok sem tudták alátámasztani.

Ukrajna nem támad civileket

– jelentette ki. Élesen bírálta Oroszország ENSZ-nagykövetét, Vaszilij Nyebenzját és Moszkvát dezinformáció terjesztésével vádolta.

Egy józanul gondolkodó ember számára nem könnyű racionálisan reagálni ezekre az orosz torzított narratívákra

– mondta. Melnyk visszautasította azt az állítást, hogy Ukrajna a Perzsa-öböl térségében figyelmet próbálna szerezni a nemzetközi támogatás csökkenésétől tartva, és azt mondta, hogy valójában jelenleg Oroszország veszít nemzetközi befolyásából az iráni háború miatt.

Az igazság az, hogy Ukrajna gyakorlati segítséget nyújt partnereinek az Öbölben

– mondta, példaként említve a helyi energetikai infrastruktúra védelmét az iráni drónokkal és rakétákkal szemben. Oroszországot azzal vádolta, hogy Teherán cinkosaként aláássa a térség biztonságát, többek között azzal, hogy blokkol egy ENSZ-határozatot a hajózás szabadságának biztosításáról a Hormuzi-szorosban.

Növekvő veszteségek és a háborús „húsdaráló”

A fronthelyzetről szólva Melnyk elmondta, Oroszország súlyos és fenntarthatatlan veszteségeket szenved.

Az év eleje óta Oroszország havonta legalább 30–35 ezer katonát veszít

– részletezte, majd hozzátette, hogy az orosz toborzás ezzel már nem tud lépést tartani. Egy olyan toborzási rendszert írt le, amely kényszeren, pénzügyi ösztönzőkön, foglyokon, migránsokon és külföldi zsoldosokon alapul, ráadásul sok újoncot minimális harctudással, rövid kiképzés után küldenek háborúba.

Azok az újoncok, akiket Vlagyimir Putyin az ukrajnai húsdarálóba küldi, rendkívül rövid ideig maradnak életben, amelyet hetekben vagy csak napokban mérnek

– mondta. Melnyk szerint az orosz hadviselés stratégiailag fenntarthatatlan, mivel Oroszország jelenleg átlagosan 254 katonát veszít minden egyes megszerzett négyzetkilométeren. Összehasonlításként a Szovjetunió korabeli téli háború során elszenvedett veszteségeket hozta fel, ahol ez az arány mintegy százszor alacsonyabb volt. Hozzátette, hogy Oroszország a Donyecki terület kevesebb mint 20 százalékát ellenőrzi, és elutasította Moszkva követelését a terület átadására.

Csak szorozzák meg a 6000-et 254-gyel [...] Putyinnak még legalább másfél millió katonát kellene a halálba küldenie

– mondta az elfoglalni kívánt Donyecki terület nagyságára utalva. Ezt a gondolatmenetet továbbvezetve azt állította, hogy egész Ukrajna elfoglalásához több mint 122 millió orosz katona kellene, ami megközelíti Oroszország teljes lakosságát, amit szerinte nagyon nehéz lenne dicsőséges győzelemként leírni.