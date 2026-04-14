Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 14.

Az ukrán hadsereg szerint nem változott a harcok intenzitása a Moszkva által bejelentett húsvéti tűzszünet alatt. Az orosz védelmi minisztérium szerint több mint hat és fél ezer alkalommal sértette meg az ukrán fél a húsvéti tűzszünetet. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 04. 14. 6:13
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Gyakorlatilag nem változott a harci cselekmények intenzitása az orosz–ukrán háború ukrajnai frontján az Oroszország által bejelentett húsvéti tűzszünet alatt, az orosz csapatok ezt az időt rotációra és erőik helyreállítására használták fel – közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.

Nem változott a harci cselekmények intenzitása az orosz–ukrán háború ukrajnai frontján (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A szóvivő szavai szerint a tűzszünet valójában kizárólag egy politikai nyilatkozat volt. Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy vasárnap 107 összecsapást rögzítettek az ukrán erők és az orosz megszállók között a fronton. A tűzszünet kihirdetése óta 10 721 alkalmat jegyeztek fel, amikor az orosz csapatok megsértették a fegyvernyugvást.

  • Drónok csapódtak be egy alállomásra a megszállt Zaporizzsje megyében, és robbanások hallatszottak több városban is a Krím-félszigeten április 14-én éjszaka – jelentette a Telegram Exilenova Plus csatornája.
  • Spanyolország és Belgium összesen 2 milliárd euró (2,35 milliárd dollár) új katonai segélyt ígért Ukrajnának.
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 13-i beszédében méltatta az ukrán védelmi ipar jelentőségét az európai biztonság szempontjából.

A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közlése szerint orosz dróncsapások következtében egy 89 éves nő életét vesztette a régióban, egy 65 éves férfi pedig megsérült.

A Harkiv megyei Derhacsi városában öt ember sérült meg orosz támadásokban, közülük kettő súlyos állapotban van – hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Zadorenko, a település katonai közigazgatásának vezetője.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg drónokkal mért csapást a régióban lévő Bohoduhiv városára: két nő megsérült, tíz családi ház megrongálódott. Egy másik Telegram-bejegyzésében közölte, hogy az orosz erők irányított légibombákat dobtak Rjaszne falura, aminek következtében két nő sebesült meg.

Az északkeleti Szumi megyei rendőrség közölte, hogy orosz katonák csapást mértek egy rendőrautóra Bilopillja városában, egy rendőr megsérült.

Az Ukrinform helyszíni tudósítása szerint az orosz hadsereg délelőtt drónnal csapást mért Zaporizzsja városára, és eltalált egy irodaházat. Személyi sérülés nem történt.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megyei kormányzó arról adott hírt, hogy régiójában a megyeszékhely, Dnyipro térségét támadták az oroszok, az eddigi adatok szerint egy 63 éves nő szenvedett sérüléseket.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 98 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 87-et semlegesített, de kilenc csapásmérő drón becsapódását is rögzítették.

Az ukrán fél 6558 alkalommal sértette meg az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően a „különleges hadművelet” övezetében harcoló összes orosz csapatcsoportosítás szombaton moszkvai idő szerinti 16.00 órától vasárnap éjfélig szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt. Az ukrán erők ezzel szemben továbbra is drónokkal és tüzérséggel támadták az orosz állásokat, valamint a polgári célpontokat az oroszországi belgorodi és kurszki régió határ menti területein.

A hétfői orosz hadijelentés szerint az elmúlt nap folyamán a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 380 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, valamint drónok tárolásának és indításának helyszíneit, két harckocsit és 24 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 33 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Vesztyi hírszolgáltatásnak azt mondta, hogy Pokrovszk–Dobropillja irányában jelenleg harcok folynak Bilicke, Pavlivka, valamint Novij Donbasz település környékén, Hrisine környékén az orosz hadsereg kedvezőbb állásokat fogalt el, és előrenyomult Szerhijivka felé.

Szerhijivka Kramatorszktól hét kilométerre található. Ez a város Szlovjanszkkal és Kosztyantinivkával együtt nagy agglomerációt alkot, amely közlekedési és logisztikai csomópontként, valamint erődített területként kulcsfontosságú az ukrán fegyveres erők számára.

