Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 14.

Gyakorlatilag nem változott a harci cselekmények intenzitása az orosz–ukrán háború ukrajnai frontján az Oroszország által bejelentett húsvéti tűzszünet alatt, az orosz csapatok ezt az időt rotációra és erőik helyreállítására használták fel – közölte Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy hétfői tévéműsorban.

A szóvivő szavai szerint a tűzszünet valójában kizárólag egy politikai nyilatkozat volt. Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy vasárnap 107 összecsapást rögzítettek az ukrán erők és az orosz megszállók között a fronton. A tűzszünet kihirdetése óta 10 721 alkalmat jegyeztek fel, amikor az orosz csapatok megsértették a fegyvernyugvást.

Drónok csapódtak be egy alállomásra a megszállt Zaporizzsje megyében, és robbanások hallatszottak több városban is a Krím-félszigeten április 14-én éjszaka – jelentette a Telegram Exilenova Plus csatornája.

Spanyolország és Belgium összesen 2 milliárd euró (2,35 milliárd dollár) új katonai segélyt ígért Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 13-i beszédében méltatta az ukrán védelmi ipar jelentőségét az európai biztonság szempontjából.

A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közlése szerint orosz dróncsapások következtében egy 89 éves nő életét vesztette a régióban, egy 65 éves férfi pedig megsérült.

A Harkiv megyei Derhacsi városában öt ember sérült meg orosz támadásokban, közülük kettő súlyos állapotban van – hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Zadorenko, a település katonai közigazgatásának vezetője.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg drónokkal mért csapást a régióban lévő Bohoduhiv városára: két nő megsérült, tíz családi ház megrongálódott. Egy másik Telegram-bejegyzésében közölte, hogy az orosz erők irányított légibombákat dobtak Rjaszne falura, aminek következtében két nő sebesült meg.

Az északkeleti Szumi megyei rendőrség közölte, hogy orosz katonák csapást mértek egy rendőrautóra Bilopillja városában, egy rendőr megsérült.

Az Ukrinform helyszíni tudósítása szerint az orosz hadsereg délelőtt drónnal csapást mért Zaporizzsja városára, és eltalált egy irodaházat. Személyi sérülés nem történt.