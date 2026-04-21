Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 21.

Hétre nőtt a harkivi lakóépület elleni orosz dróntámadás áldozatainak száma. Az orosz légvédelem öt óra alatt 22 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett. Robbanások rázták meg Szumit is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 6:02
Illusztráció Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Április 20-án ellenséges csapatok drónokkal támadták Harkivot. A találat az Osznovjanszkij járás területén történt” – közölte az ukrán rendőrség. Tájékoztatásuk szerint hét civil megsérült az orosz–ukrán háború újabb csapásában. 

Fotó: AFP

Egy 48 éves férfit, egy 50 és egy 43 éves nőt, valamint egy 17 éves lányt kórházba szállítottak. A többieket a helyszínen látták el – írta az Ukrinform. 

Az orosz Védelmi Minisztérium azt közölte, hogy a hadsereg több mint 20 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett.

Moszkvai idő szerint 15:00 és 20:00 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 22 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg 

– áll a jelentésben. A vadászgépek a Belgorodi és Kurszki területek, a Krím-félsziget, valamint a Fekete-tenger felett mértek csapásokat.

  • A média robbanásokról számolt be Szumiban és az ukránok ellenőrzése alatt álló Zaporizzsjában.
  • Dnyipropetrovszk és Harkiv megyék elleni orosz dróntámadásokban hárman meghaltak és 18-an megsebesültek.
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségeit fejezte ki a béketárgyalásokkal kapcsolatban egy április 20-i interjúban, miközben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak várhatóan találkoznak ukrán tisztviselőkkel az Oroszországgal folytatott elakadt tárgyalások közepette.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.