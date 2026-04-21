Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 21.

„Április 20-án ellenséges csapatok drónokkal támadták Harkivot. A találat az Osznovjanszkij járás területén történt” – közölte az ukrán rendőrség. Tájékoztatásuk szerint hét civil megsérült az orosz–ukrán háború újabb csapásában.
Egy 48 éves férfit, egy 50 és egy 43 éves nőt, valamint egy 17 éves lányt kórházba szállítottak. A többieket a helyszínen látták el – írta az Ukrinform.
Az orosz Védelmi Minisztérium azt közölte, hogy a hadsereg több mint 20 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett.
Moszkvai idő szerint 15:00 és 20:00 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 22 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg
– áll a jelentésben. A vadászgépek a Belgorodi és Kurszki területek, a Krím-félsziget, valamint a Fekete-tenger felett mértek csapásokat.
- A média robbanásokról számolt be Szumiban és az ukránok ellenőrzése alatt álló Zaporizzsjában.
- Dnyipropetrovszk és Harkiv megyék elleni orosz dróntámadásokban hárman meghaltak és 18-an megsebesültek.
- Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségeit fejezte ki a béketárgyalásokkal kapcsolatban egy április 20-i interjúban, miközben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak várhatóan találkoznak ukrán tisztviselőkkel az Oroszországgal folytatott elakadt tárgyalások közepette.
