Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 21.

„Április 20-án ellenséges csapatok drónokkal támadták Harkivot. A találat az Osznovjanszkij járás területén történt” – közölte az ukrán rendőrség. Tájékoztatásuk szerint hét civil megsérült az orosz–ukrán háború újabb csapásában.

Fotó: AFP

Egy 48 éves férfit, egy 50 és egy 43 éves nőt, valamint egy 17 éves lányt kórházba szállítottak. A többieket a helyszínen látták el – írta az Ukrinform.

Az orosz Védelmi Minisztérium azt közölte, hogy a hadsereg több mint 20 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett.

Moszkvai idő szerint 15:00 és 20:00 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 22 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg

– áll a jelentésben. A vadászgépek a Belgorodi és Kurszki területek, a Krím-félsziget, valamint a Fekete-tenger felett mértek csapásokat.

A média robbanásokról számolt be Szumiban és az ukránok ellenőrzése alatt álló Zaporizzsjában.

Dnyipropetrovszk és Harkiv megyék elleni orosz dróntámadásokban hárman meghaltak és 18-an megsebesültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétségeit fejezte ki a béketárgyalásokkal kapcsolatban egy április 20-i interjúban, miközben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak várhatóan találkoznak ukrán tisztviselőkkel az Oroszországgal folytatott elakadt tárgyalások közepette.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)