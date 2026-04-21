Megsemmisült autók, megrongált házak – orosz drónok támadtak Szumiban

Orosz drónok csapódtak be az éjszaka folyamán Szumi egyik lakónegyedében, komoly pusztítást hagyva maguk után. A csapások következtében több lakóépület megrongálódott, járművek kaptak lángra és egy kórház is találatot kapott – számolt be róla a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.
Orosz drónok csapódtak be Szumiban
A helyi tisztviselők közlése szerint az orosz erők összehangolt, tömeges támadást indítottak. A csapásokban négyen megsérültek, köztük egy tinédzser is.
Három sérültet kórházba vittek, egy embert a helyszínen láttak el.
