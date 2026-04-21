Megsemmisült autók, megrongált házak – orosz drónok támadtak Szumiban

A Szumi elleni éjszakai ellenséges támadás következtében az előzetes jelentések szerint négy ember sérült meg, köztük egy 17 éves gyermek

– írta Szerhij Krivosejenko, a katonai igazgatás vezetője.

Artem Kobzar polgármester arról számolt be, hogy robbanások sora rázta meg Szumit. Elmondása szerint a Zaricsnyi városrész egyik lakóövezetében több mint öt becsapódást jegyeztek fel.

Az ellenség továbbra is támadja városunkat

– írta.

A polgármester azt is közölte, hogy az egyik drón egy egészségügyi intézmény tetejét találta el.

Lapunk arról is beszámolt, hogy hétre nőtt a harkivi lakóépület elleni orosz dróntámadás áldozatainak száma. Az orosz légvédelem öt óra alatt 22 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett. Robbanások rázták meg Szumit is.

Borítókép: Kiégett lakóház Szumiban (Fotó: AFP)