dróntámadásUkrajnaSzumiSzumi megyeorosz-ukrán háború

Megsemmisült autók, megrongált házak – orosz drónok támadtak Szumiban

Oroszország drónokkal támadta az ukrajnai Szumi városát az éjszaka folyamán. Négyen megsebesültek, köztük egy 17 éves fiatal is, akit a romok közül kellett kimenteni. A tömeges orosz dróntámadás során az egyik pilóta nélküli eszköz egy kórház épületébe csapódott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 8:00
Négyen megsebesültek, köztük egy 17 éves fiatal is, akit a romok közül kellett kimenteni Forrás: AFP
Orosz drónok csapódtak be az éjszaka folyamán Szumi egyik lakónegyedében, komoly pusztítást hagyva maguk után. A csapások következtében több lakóépület megrongálódott, járművek kaptak lángra és egy kórház is találatot kapott – számolt be róla a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Tömeges orosz dróntámadás érte az ukrajnai Szumi városát az éjszaka folyamán
Tömeges orosz dróntámadás érte az ukrajnai Szumi városát az éjszaka folyamán.

Orosz drónok csapódtak be Szumiban

A helyi tisztviselők közlése szerint az orosz erők összehangolt, tömeges támadást indítottak. A csapásokban négyen megsérültek, köztük egy tinédzser is. 

Három sérültet kórházba vittek, egy embert a helyszínen láttak el.

A Szumi elleni éjszakai ellenséges támadás következtében az előzetes jelentések szerint négy ember sérült meg, köztük egy 17 éves gyermek

– írta Szerhij Krivosejenko, a katonai igazgatás vezetője. 

Artem Kobzar polgármester arról számolt be, hogy robbanások sora rázta meg Szumit. Elmondása szerint a Zaricsnyi városrész egyik lakóövezetében több mint öt becsapódást jegyeztek fel.

Az ellenség továbbra is támadja városunkat

– írta.

A polgármester azt is közölte, hogy az egyik drón egy egészségügyi intézmény tetejét találta el.

Lapunk arról is beszámolt, hogy hétre nőtt a harkivi lakóépület elleni orosz dróntámadás áldozatainak száma. Az orosz légvédelem öt óra alatt 22 ukrán drónt lőtt le oroszországi régiók felett. Robbanások rázták meg Szumit is. A legfrissebb híreket az orosz–ukrán háborúról ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Kiégett lakóház Szumiban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu