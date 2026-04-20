Új fegyver a fronton: robotokkal váltják ki a katonákat Ukrajnában + videó

A technológia egyre nagyobb szerepet kap a harctéren, és a gépek alkalmazása már nem a jövő, hanem a jelen része. Ukrajna egyre több feladatot bíz robotokra és drónokra, így több esetben már nem kell katonákat küldeni a legveszélyesebb helyekre.

Robotokkal váltják ki a katonákat

„A pozíciót egyetlen lövés nélkül foglalták el” – mondta a CNN-nek Mikola „Makar” Zinkevics, az egyik akciót végrehajtó ukrán egység parancsnoka. Elmondása szerint a tavaly nyári művelet során történt meg először, hogy ellenséges állást rohamoztak meg és foglyokat ejtettek kizárólag földi robotok és drónok segítségével, gyalogság bevonása nélkül. Zinkevics azt mondta, azóta az ilyen műveletek mindennapossá váltak. A frontvonal felett évek óta drónok repülnek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogságra. Emiatt Ukrajna egyre inkább szárazföldi robotokkal is kísérletezik.

Ezek a kerekeken vagy lánctalpakon mozgó, távirányítású eszközök kezdetben a sebesültek kimentésére és az utánpótlás szállítására szolgáltak, de ma már harci feladatokra is bevetik őket.

A szárazföldi drónok előnye, hogy nehezebb észrevenni és elfogni őket, mint a nagyobb járműveket. Légi társaikkal szemben rossz időben is működnek, és nagyobb terhet képesek szállítani. Tartósabbak, és az akkumulátoruk is tovább bírja. A parancsnok szerint egy géppuskával felszerelt robot 45 napon keresztül képes volt feltartóztatni az orosz előrenyomulást, miközben csak minimális karbantartásra és rendszeres töltésre volt szükség.

Meg kell értenünk, hogy soha nem lesz több emberünk, tehát ezt az előnyt a technológia segítségével kell elérnünk

– mondta Zinkevics. Hozzátette: a cél az, hogy már idén a gyalogság egyharmadát robotokkal és drónokkal váltsák ki.