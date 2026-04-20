Új fegyver a fronton: robotokkal váltják ki a katonákat Ukrajnában + videó

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik robotokra és drónokra a harctéren. A beszámolók szerint ezek az eszközök képesek életeket menteni, és már olyan műveletek is zajlottak, amelyeket gyalogság nélkül hajtottak végre. A fejlesztések célja a technológiai fölény megszerzése, ugyanakkor a mesterséges intelligencia harctéri alkalmazásáról továbbra is megoszlanak a vélemények. Egy tavaly nyári művelet során történt meg először, hogy ellenséges állást rohamoztak meg és foglyokat ejtettek kizárólag földi robotok és drónok segítségével.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 16:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A technológia egyre nagyobb szerepet kap a harctéren, és a gépek alkalmazása már nem a jövő, hanem a jelen része. Ukrajna egyre több feladatot bíz robotokra és drónokra, így több esetben már nem kell katonákat küldeni a legveszélyesebb helyekre.

Robotokkal váltják ki a katonákat

„A pozíciót egyetlen lövés nélkül foglalták el” – mondta a CNN-nek Mikola „Makar” Zinkevics, az egyik akciót végrehajtó ukrán egység parancsnoka. Elmondása szerint a tavaly nyári művelet során történt meg először, hogy ellenséges állást rohamoztak meg és foglyokat ejtettek kizárólag földi robotok és drónok segítségével, gyalogság bevonása nélkül.  Zinkevics azt mondta, azóta az ilyen műveletek mindennapossá váltak. A frontvonal felett évek óta drónok repülnek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogságra. Emiatt Ukrajna egyre inkább szárazföldi robotokkal is kísérletezik. 

Ezek a kerekeken vagy lánctalpakon mozgó, távirányítású eszközök kezdetben a sebesültek kimentésére és az utánpótlás szállítására szolgáltak, de ma már harci feladatokra is bevetik őket.

A szárazföldi drónok előnye, hogy nehezebb észrevenni és elfogni őket, mint a nagyobb járműveket. Légi társaikkal szemben rossz időben is működnek, és nagyobb terhet képesek szállítani. Tartósabbak, és az akkumulátoruk is tovább bírja. A parancsnok szerint egy géppuskával felszerelt robot 45 napon keresztül képes volt feltartóztatni az orosz előrenyomulást, miközben csak minimális karbantartásra és rendszeres töltésre volt szükség.

Meg kell értenünk, hogy soha nem lesz több emberünk, tehát ezt az előnyt a technológia segítségével kell elérnünk

– mondta Zinkevics. Hozzátette: a cél az, hogy már idén a gyalogság egyharmadát robotokkal és drónokkal váltsák ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a robotok és drónok az elmúlt három hónapban több mint 22 ezer bevetést hajtottak végre. Ezek a fejlesztések vitát indíthatnak el a hadviselés jövőjéről. Robert Tollast, a brit Royal United Services Institute elemzője úgy látja, a szárazföldi drónok nem feltétlenül alkalmasak területek megtartására, ugyanakkor már most is jelentős szerepük van a sebesültek mentésében, az utánpótlás biztosításában és az aknamentesítésben.

Ukrajna az elmúlt években jelentős előnyre tett szert a drónhadviselés terén. 

A fejlesztéseket Mihajlo Fedorov védelmi miniszter kinevezése után tovább erősítették. A cél az, hogy a drónok és robotok folyamatosan jelen legyenek a frontvonal mentén, és akár több kilométeres „halálzónát” is létrehozzanak. Az elemzők szerint ez a technológiai előny hozzájárulhat az orosz előrenyomulás lassításához. Ugyanakkor a verseny folyamatos, és Oroszország is fejleszti saját rendszereit.

Bíznánk fegyvereket a mesterséges intelligenciára?

A mesterséges intelligencia szerepe a jövőben meghatározó lehet. Ukrajna már dolgozik olyan modelleken, amelyek a pilóta nélküli rendszereket segítik. 

Zinkevics azonban óvatos: szerinte a végső döntést mindig embernek kell meghoznia.

„Bíznánk fegyvereket a mesterséges intelligenciára? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy képes lesz megkülönböztetni egy barátot az ellenségtől?” – tette fel a kérdést. A parancsnok szerint a fejlődés üteme még őt is meglepte. „Ha 2022-ben hallottam volna magam így beszélni, azt mondtam volna, hogy valami őrült beszél… az egész csak sci-fi” – mondta. Hozzátette: 

Az emberi élet felbecsülhetetlen, míg a robotok nem véreznek. Ezért a robotikus rendszereket gyorsabban és nagyobb léptékben kell fejleszteni.

Borítókép: Harci robot (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
