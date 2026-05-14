Jézus helyett gender- és klímaügyek kerültek előtérbe a német katolikus napokon

A szervezők előszavában a „klímaválság” és a „veszélyeztetett demokrácia” kerül a középpontba. A kereszténység alapvető fogalmai – bűn, megtérés, megbocsátás, örök élet – gyakorlatilag eltűnnek a hivatalos kommunikációból. Helyettük „klímagyűjtést” szerveznek és „jobboldali szélsőségességről” szóló szimulációs játékokat tartanak.
A német Apollo News beszámolója szerint Jézus Krisztus neve a több száz oldalas programfüzetben mindössze egyszer szerepel külön említésként – egy nemzetközi egyházi dalokat bemutató koncert kapcsán.
Demokráciatemplommá alakított kápolna
A rendezvény egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy egy Mária-kápolnát ideiglenesen „demokráciatemplommá” alakítanak át. A szervezők szerint ez egy „interaktív élménytér” lesz, amely a társadalmi összetartozás erősítését szolgálja.
A programok címei is inkább politikai aktivista fórumokra emlékeztetnek, mint vallási eseményekre.
