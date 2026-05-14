Jézus helyett gender- és klímaügyek kerültek előtérbe a német katolikus napokon

Jézus helyett queer bibliaolvasás és gendernyelvezet

A Katholikentagon külön queer istentiszteletet is rendeznek. Emellett több workshop foglalkozik a genderideológiával és az LMBTQ-tematikával.

Az egyik foglalkozás címe: „A Biblia queer olvasata. Miért rajong Isten a sokszínűségért?”, míg egy másik program a Bibliát „a queer emberek megerősítő könyveként” mutatja be.

A szervezők játékos módszerekkel – például krimivacsorával – akarják feltárni a „queer nyomokat” a Szentírásban. Egy másik esemény a „genderérzékeny nyelvezetet” elemzi az Újszövetségben, míg a Miatyánkot „posztkoloniális nézőpontból” vizsgálják. Még a gyermekprogramban is megjelenik az ideológiai tematika: külön beszélgetőkört szerveznek az úgynevezett „szivárványcsaládok” szüleinek.

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök integet a 104. német katolikus nap hivatalos megnyitója után (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)

A politikai elit is a színpadon

A rendezvényen a német politikai elit is képviselteti magát. A katolikus napokat Frank-Walter Steinmeier német államfő nyitja meg, míg Friedrich Merz német kancellár pénteken vesz részt egy fiatalokkal folytatott pódiumbeszélgetésen.