Jézus helyett gender- és klímaügyek kerültek előtérbe a német katolikus napokon

A német katolikus napok korábban a hitről, Jézus Krisztus tanításáról és az evangélium üzenetéről szóltak. Az idei würzburgi Katholikentag azonban inkább társadalompolitikai és ideológiai témákra helyezi a hangsúlyt: a programok között kiemelt szerepet kap a klímavédelem, a genderkérdés és a politikai aktivizmus, miközben a klasszikus keresztény tanítás háttérbe szorul.

2026. 05. 14. 11:11
Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök (balra), Franz Jung, Würzburg püspöke és Martin Heilig (Alliance 90/Zöldek), Würzburg főpolgármestere a Szent Kilián-székesegyház előtt állnak a Katolikus Kongresszus megnyitása után Fotó: Karl-Josef Hildenbrand Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A szervezők előszavában a „klímaválság” és a „veszélyeztetett demokrácia” kerül a középpontba. A kereszténység alapvető fogalmai – bűn, megtérés, megbocsátás, örök élet – gyakorlatilag eltűnnek a hivatalos kommunikációból. Helyettük „klímagyűjtést” szerveznek és „jobboldali szélsőségességről” szóló szimulációs játékokat tartanak.

A német Apollo News beszámolója szerint Jézus Krisztus neve a több száz oldalas programfüzetben mindössze egyszer szerepel külön említésként – egy nemzetközi egyházi dalokat bemutató koncert kapcsán.

Demokráciatemplommá alakított kápolna

A rendezvény egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy egy Mária-kápolnát ideiglenesen „demokráciatemplommá” alakítanak át. A szervezők szerint ez egy „interaktív élménytér” lesz, amely a társadalmi összetartozás erősítését szolgálja.

A programok címei is inkább politikai aktivista fórumokra emlékeztetnek, mint vallási eseményekre. 

Jézus helyett queer bibliaolvasás és gendernyelvezet

A Katholikentagon külön queer istentiszteletet is rendeznek. Emellett több workshop foglalkozik a genderideológiával és az LMBTQ-tematikával.

Az egyik foglalkozás címe: „A Biblia queer olvasata. Miért rajong Isten a sokszínűségért?”, míg egy másik program a Bibliát „a queer emberek megerősítő könyveként” mutatja be.

A szervezők játékos módszerekkel – például krimivacsorával – akarják feltárni a „queer nyomokat” a Szentírásban. Egy másik esemény a „genderérzékeny nyelvezetet” elemzi az Újszövetségben, míg a Miatyánkot „posztkoloniális nézőpontból” vizsgálják. Még a gyermekprogramban is megjelenik az ideológiai tematika: külön beszélgetőkört szerveznek az úgynevezett „szivárványcsaládok” szüleinek.

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök integet a 104. német katolikus nap hivatalos megnyitója után (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)

A politikai elit is a színpadon

A rendezvényen a német politikai elit is képviselteti magát. A katolikus napokat Frank-Walter Steinmeier német államfő nyitja meg, míg Friedrich Merz német kancellár pénteken vesz részt egy fiatalokkal folytatott pódiumbeszélgetésen.

