Skizma vagy megújulás vár a római katolikus egyházra?

Ugyanezen téma kapcsán, Varga Péter András a Kivonulni az egyházból? – Chvála Márton, Marcel Lefebvre és a katolicizmus jövője című nagyívű válaszában Lefebvre egyháztörténeti szerepét árnyalja, és a róla szóló, gyakran sémaszerű történeteket helyezi szélesebb kontextusba. Az írás azoknak is kapaszkodót ad, akik kevésbé jártasak a katolikus egyház modern belügyeiben, mégis érteni szeretnék a II. vatikáni zsinat utáni feszültségek rétegzettségét. A szerző célja, hogy a megmerevedett szembenállásokat meghaladva történeti és eszmetörténeti szempontokat adjon a jelenség megértéséhez. A kérdés nem más, minthogy kivonulásról van-e szó, vagy egy elhúzódó belső rendeződésről?

Lábár Tamás a Kereszténység és politikum – Történelem és üdvtörténet metszéspontján című írásában a kultúr- és politikai kereszténység problematikáját értelmezi, egy korábbi tematikus különszám tanulságait is mérlegelve. A reflexió középpontjában Róma egyház- és eszmetörténeti jelentősége, valamint a hagyomány és modernitás feszültsége áll. Lábár kérdése nem pusztán elméleti:

miként képviselhető hitelesen a kereszténység a politikában anélkül, hogy puszta jelszóvá vagy eszközzé válna?

A kérdésre, a történelmi és üdvtörténeti nézőpontok metszéspontjából tesz kísérletet erre választ adni.

M. Szebeni Géza az Amerikai hegemónia François Mitterrand szemével című, készülő monográfiából közölt részletben diplomáciatörténeti események és nyilatkozatok alapján rajzolja meg Mitterrand Amerika-képének alakulását. A portré egyszerre mutatja fel az elkötelezett szövetségest és az önállóságát őrző európai politikust. A szerző azt hangsúlyozza, hogy Mitterrandot nem a szolgalelkűség, hanem a francia nemzeti érdek következetes leválasztása vezette az amerikai érdekektől – a hegemóniához fűződő viszony ellentmondásait is felmutatva.