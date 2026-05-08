Véget kell vetni az energiafüggőségnek: az EU klímabiztosa durva igazságot mondott ki

Az EU klímabiztosa egyértelműen fogalmazott: Európa ismét súlyos energiaválságban van, és ha nem lépünk fel radikálisan, akkor a következő krízisben is tehetetlenek leszünk. Wopke Hoekstra szerint nincs más kiút, mint a saját, uniós energiaforrások villámgyors növelése – több atomenergia, több megújuló energia és több hálózat. Brüsszel szerint az orosz gáz után az amerikai és a katari LNG sem jelent biztonságot.

Kozma Zoltán
2026. 05. 08. 20:39
Hatalmas bajban Európa az energiaválság miatt Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Tartozunk ezzel a polgárainknak és a vállalkozásainknak

 – hangsúlyozta az Euronewsnak adott interjúban.

Az EU az atomenergia felé fordul

A biztos szerint az energiaátmenet felgyorsítása elengedhetetlen: több elektrifikáció, több megújuló energia, több hőszivattyú, a tagállamok közötti bővebb összeköttetés és több atomenergia szükséges. Mint arról a Magyar Nemzet korábban írt, az Európai Bizottság elnöke nemrég olyan megállapítást tett az atomenergia szerepéről, amit Orbán Viktor és a magyar kormány már évek óta mond. 

Miután Brüsszel ott támadta a magyar energiastratégiát, ahol csak tudta, most hirtelen fordulatot vett az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke arról beszélt Párizsban, hogy stratégiai hiba volt lemondani az atomenergiáról.

Hoekstra ezután emlékeztetett rá, hogy Európa már a hetvenes évek olajválsága óta láthatóan kiszolgáltatott a kontinensen hiányzó saját energiaforrások miatt. Korábbi válságok után is mindig radikálisabbnak és előremutatóbbnak kellett volna lennie a kontinensnek – ezt a hibát most nem szabad megismételni.

Európa az orosz gáz nélkül sincs biztonságban

A bizalmatlanság oka, hogy bár sikeresen csökkentették a függést az orosz gáztól, azt nagyrészt amerikai, katari és más LNG-szállítmányokkal helyettesítették. Hoekstra szerint ez sem jelent teljes biztonságot, és fel kell készülni arra, hogy a következő geopolitikai válság (akár három, öt vagy tíz éven belül) ne terhelje ismét magas árakkal a polgárokat és a gazdaságot. A Brent olaj ára meghaladta a száz dollárt hordónként a Közel-Keleten zajló instabilitás miatt – ez Európának a harmadik olajsokk. Az emelkedő energiaárak súlyos terhet rónak a vállalkozásokra és a háztartásokra, növelik az élelmiszerek és az ipari termékek árát, valamint az energiaszegénység kockázatát.

Hoekstra elismerte, hogy a fosszilis energiahordozók (különösen a gáz) még évekig velünk maradnak, ráadásul az AI-fejlesztések miatt az energiaigény inkább nőni, mint csökkenni fog. Ezért sürgeti az infrastruktúrafejlesztést: több milliárd euróra van szükség az elektromos autók töltőhálózatának bővítésére és a villamosenergia-hálózatok korszerűsítésére.

Hoekstra sajnálattal nyugtázta, hogy az Egyesült Államok teljesen kivonult a globális klíma-együttműködésből. Ugyanakkor Európa erősítette a kapcsolatait Norvégiával, az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával, Latin-Amerikával, valamint egyes afrikai és ázsiai országokkal. A dubaji klímacsúcson sikerült egy határokon átívelő többséget kialakítani, ami szerinte a jövőben is kulcskérdés.

