Véget kell vetni az energiafüggőségnek: az EU klímabiztosa durva igazságot mondott ki

Tartozunk ezzel a polgárainknak és a vállalkozásainknak

– hangsúlyozta az Euronewsnak adott interjúban.

Az EU az atomenergia felé fordul

A biztos szerint az energiaátmenet felgyorsítása elengedhetetlen: több elektrifikáció, több megújuló energia, több hőszivattyú, a tagállamok közötti bővebb összeköttetés és több atomenergia szükséges. Mint arról a Magyar Nemzet korábban írt, az Európai Bizottság elnöke nemrég olyan megállapítást tett az atomenergia szerepéről, amit Orbán Viktor és a magyar kormány már évek óta mond.

Miután Brüsszel ott támadta a magyar energiastratégiát, ahol csak tudta, most hirtelen fordulatot vett az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke arról beszélt Párizsban, hogy stratégiai hiba volt lemondani az atomenergiáról.

Hoekstra ezután emlékeztetett rá, hogy Európa már a hetvenes évek olajválsága óta láthatóan kiszolgáltatott a kontinensen hiányzó saját energiaforrások miatt. Korábbi válságok után is mindig radikálisabbnak és előremutatóbbnak kellett volna lennie a kontinensnek – ezt a hibát most nem szabad megismételni.