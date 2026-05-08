Trump meglepő lépésre szánta el magát, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel

Az Európai Bizottság elnöke az X-bejegyzésben beszámolt arról is, hogy a nagyon jó beszélgetés folyamán kitértek a közel-keleti helyzetre és a regionális partnerekkel folytatott szoros együttműködésre is. Elmondása szerint egyetértettek abban, hogy Irán soha nem birtokolhat atomfegyvert.

I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

A közelmúlt eseményei egyértelműen megmutatták, hogy a regionális stabilitást és a globális biztonságot fenyegető kockázatok túl nagyok

– tette hozzá a bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.

Tavaly júliusban Von der Leyen és Trump megkötöttek egy kereskedelmi megállapodást, de ennek hatálybalépése szerdán megakadt, miután az uniós törvényhozók és a kormányok közötti tárgyalások megállapodás nélkül zárultak.