trumpeurópai unióbrüsszel

Trump meglepő lépésre szánta el magát, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel

Mindkét fél továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett. Ezt közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt követően, hogy telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel péntek hajnalban.

Kozma Zoltán
2026. 05. 08. 11:39
Donald Trump Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Európai Bizottság elnöke az X-bejegyzésben beszámolt arról is, hogy a nagyon jó beszélgetés folyamán kitértek a közel-keleti helyzetre és a regionális partnerekkel folytatott szoros együttműködésre is. Elmondása szerint egyetértettek abban, hogy Irán soha nem birtokolhat atomfegyvert.

A közelmúlt eseményei egyértelműen megmutatták, hogy a regionális stabilitást és a globális biztonságot fenyegető kockázatok túl nagyok

– tette hozzá a bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.

Tavaly júliusban Von der Leyen és Trump megkötöttek egy kereskedelmi megállapodást, de ennek hatálybalépése szerdán megakadt, miután az uniós törvényhozók és a kormányok közötti tárgyalások megállapodás nélkül zárultak.

Múlt héten Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta meg az EU-t, hogy nem tartja be a teljes mértékben elfogadott kereskedelmi megállapodásokat, és bejelentette, hogy 25 százalékra emeli a teherautókra és személygépkocsikra kivetett vámokat.

 

Európa jövőjét kockáztatja Brüsszel

Ursula von der Leyen rossz kereskedelmi megállapodást kötött Amerikával, ami 15 százalékos vámot ír elő az európai exportra. Erről korábban lapunk is beszámolt. Az új vámok hatalmas gondot jelenthetnek az uniós tagországok amúgy is rossz állapotban lévő gazdaságainak. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője szerint az intézkedés gazdasági kapituláció, és csökkenti az EU versenyképességét.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

