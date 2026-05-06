Tűzszünet előtt érkezett a vérzivatar: Volodimir Zelenszkij szerint cinikus terror pusztít Ukrajnában

Zelenszkij tartós tűzszünetet sürgetett

Vlagyimir Putyin május 8–9-re, a győzelem napja alkalmából rövid fegyvernyugvást jelentett be, míg Ukrajna május 6-tól hirdetett tűzszünetet. Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy az ilyen rövid, „ünnepi” tűzszünetek nem jelentenek valódi megoldást. Szerinte nem néhány órás vagy napos csendre van szükség, hanem tartós békére és a háború teljes befejezésére. Kiemelte, hogy Oroszországot nemzetközi nyomással kell rákényszeríteni a konfliktus lezárására.

A tragikus események miatt Zaporizzsjában gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Eközben a konfliktus más területeken is folytatódik: például a Krím félszigeten található Dzsankoj városában dróntámadás következtében legalább öt civil vesztette életét.

A helyi hatóságok szerint a légvédelem folyamatosan próbálta elhárítani a támadásokat, de nem tudta teljes mértékben megakadályozni a pusztítást. A diplomáciai erőfeszítések is fokozódnak, mint arról a lapunk is beszámolt, telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.