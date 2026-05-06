ukrántűzszünetorosz-ukrán háborúváros

Tűzszünet előtt érkezett a vérzivatar: Volodimir Zelenszkij szerint cinikus terror pusztít Ukrajnában

Miközben a világ már a fegyvernyugvásra készül, Ukrajnát újabb halálos csapások rázzák meg: lángok, romok és áldozatok Zaporizzsja, Dnyipro és Kramatorszk utcáin. Zelenszkij dühösen reagált, és figyelmeztetett: a rövid „ünnepi csend” csak látszat, miközben tovább halnak a civilek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 11:45
Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az oroszok semmilyen visszafogottságot nem tanúsítanak az emberi élet elpusztításában

– jelentette ki az ukrán elnök.

A támadások nem korlátozódtak Zaporizzsjára. A jelentések szerint Dnyipro városában négy ember halt meg egy újabb csapás következtében, míg Kramatorszk területén öt halálos áldozatról és 13 sérültről számoltak be. Az ukrán elnök különösen éles hangnemben beszélt ezekről az eseményekről, és az orosz erőket gazembereknek nevezte.

Zelenszkij tartós tűzszünetet sürgetett

Vlagyimir Putyin május 8–9-re, a győzelem napja alkalmából rövid fegyvernyugvást jelentett be, míg Ukrajna május 6-tól hirdetett tűzszünetet. Zelenszkij azonban hangsúlyozta, hogy az ilyen rövid, „ünnepi” tűzszünetek nem jelentenek valódi megoldást. Szerinte nem néhány órás vagy napos csendre van szükség, hanem tartós békére és a háború teljes befejezésére. Kiemelte, hogy Oroszországot nemzetközi nyomással kell rákényszeríteni a konfliktus lezárására.

A tragikus események miatt Zaporizzsjában gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Eközben a konfliktus más területeken is folytatódik: például a Krím félszigeten található Dzsankoj városában dróntámadás következtében legalább öt civil vesztette életét.

A helyi hatóságok szerint a légvédelem folyamatosan próbálta elhárítani a támadásokat, de nem tudta teljes mértékben megakadályozni a pusztítást. A diplomáciai erőfeszítések is fokozódnak, mint arról a lapunk is beszámolt, telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
