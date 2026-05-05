Azarov a Zelenszkij-féle támogatás kapcsán nemcsak pénzbeli juttatásokról, hanem információs segítségről is beszélt. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a magyar választási kampány során többször is felmerült a külső, titkosszolgálatok általi beavatkozás gyanúja.
Zelenszkij maga is segítette a Tisza Pártot a volt ukrán miniszterelnök szerint
Az ukrán elnök aktívan részt vett a Tisza Párt győzelemre segítésében – állítja a volt ukrán miniszterelnök. Mikola Azarov szerint Volodimir Zelenszkij és az európai elit információs és pénzügyi segítséget adtak Magyar Péternek.
Azarov szerint hazánk új kormánya megérzései szerint minden politikai alapú EU-s kezdeményezésre igent fog mondani, így hamarosan Magyarország csak egy „szürke egér lesz” a blokkban.
Magyarország a jövőben minden EU-s politikai kezdeményezést támogat majd, elveszítve önálló érdekképviseletét, és szürke egérré válik az unióban
– fogalmazott az ukrán politikus.
Borítókép: Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP)
