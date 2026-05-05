ukránminiszterelnökMikola AzarovMagyar Péterelnök

Zelenszkij maga is segítette a Tisza Pártot a volt ukrán miniszterelnök szerint

Az ukrán elnök aktívan részt vett a Tisza Párt győzelemre segítésében – állítja a volt ukrán miniszterelnök. Mikola Azarov szerint Volodimir Zelenszkij és az európai elit információs és pénzügyi segítséget adtak Magyar Péternek.

2026. 05. 05. 11:29
Mikola Azarov, volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP)
Azarov a Zelenszkij-féle támogatás kapcsán nemcsak pénzbeli juttatásokról, hanem információs segítségről is beszélt. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a magyar választási kampány során többször is felmerült a külső, titkosszolgálatok általi beavatkozás gyanúja.

Azarov szerint hazánk új kormánya megérzései szerint minden politikai alapú EU-s kezdeményezésre igent fog mondani, így hamarosan Magyarország csak egy „szürke egér lesz” a blokkban.

Magyarország a jövőben minden EU-s politikai kezdeményezést támogat majd, elveszítve önálló érdekképviseletét, és szürke egérré válik az unióban

– fogalmazott az ukrán politikus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
