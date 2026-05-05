Lipcse belvárosában egy autó hajtott emberek közzé, Brüsszelből jön a cenzúra

Merz kancellár egyre népszerűtlenebb, Moszkva súlyos figyelmeztetést adott ki. Brüsszelben cenzúrát vezetnek be, Lipcse belvárosában pedig egy autó hajtott a tömegbe. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 1:00
A lipcsei gázolás helyszíne Fotó: JENS SCHLUETER Forrás: AFP
Hétfőn lezárták a salzburgi főpályaudvart is, miután veszélyes vegyi anyag, nátrium-metilát szivárgott egy tehervagonból – közölték az osztrák hatóságok.

A tájékoztatás szerint előbb csak egyes vágányokat és peronokat zártak le, de kora este már a teljes pályaudvar kiürítését el kellett rendelni. A vegyvédelmi munkálatokat nagyban hátráltatja, hogy a veszélyes vegyi anyag nem léphet érintkezésbe vízzel. Az incidensnek nincsenek sérültjei.

Közben Brüsszel nem lassít az ideológiai ámokfutásban. 

Az Európai Bizottság legújabb tervei szerint a jövőben „strukturális rasszizmusnak” minősülne minden olyan kritika, amely az elhibázott migrációs politikát érinti.

Az Európai Bizottság által jegyzett „Union of Equality: Anti-Racism Strategy 2026–2030” (Egyenlőségi Unió: Antirasszista stratégia 2026–2030) című stratégiai dokumentum a rasszizmus fogalmát kiterjesztené a „bevándorlásellenes gyűlöletre”, amibe gyakorlatilag minden beletartozik, ami megkérdőjelezi a határok megnyitását vagy rámutat a párhuzamos társadalmak veszélyeire.

Német lapok arról számoltak be, hogy Friedrich Merz kancellár első éve után a német választók több mint 80 százaléka elégedetlen a teljesítményével. Merz népszerűségének romlása együtt járt az AfD megerősödésével, amely mára Németország legmeghatározóbb politikai erejévé vált.

Moszkva súlyos figyelmeztetést adott ki hétfőn: tömeges válasz-rakétacsapást mérnek Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin looks on during a meeting with representatives of Russia's indigenous minorities as part of the educational marathon in Moscow on April 30, 2026. (Photo by Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP)
Putyin figyelmeztetést adott ki
Fotó: AFP

A tárca szerint Oroszország, a rendelkezésére álló képességek ellenére, humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyinnak, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében Moszkva 2026. május 8–9-én fegyverszünetet hirdetett ki a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. 

Borítókép: A lipcsei gázolás helyszíne (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
