Lipcse belvárosában egy autó hajtott emberek közzé, Brüsszelből jön a cenzúra

Hétfőn lezárták a salzburgi főpályaudvart is, miután veszélyes vegyi anyag, nátrium-metilát szivárgott egy tehervagonból – közölték az osztrák hatóságok.

A tájékoztatás szerint előbb csak egyes vágányokat és peronokat zártak le, de kora este már a teljes pályaudvar kiürítését el kellett rendelni. A vegyvédelmi munkálatokat nagyban hátráltatja, hogy a veszélyes vegyi anyag nem léphet érintkezésbe vízzel. Az incidensnek nincsenek sérültjei.