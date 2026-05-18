TrumpKínaPutyinvilágpolitika

Von der Leyen elhibázott politikájának gyümölcse: Putyinék Európa megkérdezése nélkül döntenek a világ sorsáról

Alig néhány nappal Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatása után újabb meghatározó világhatalmi vezető érkezik Kínába: kedden és szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a kínai fővárosban. A gyors egymásutánban zajló csúcstalálkozók jól mutatják, hogy a globális politika súlypontja egyre inkább Peking köré rendeződik, miközben Európa szemlélőként figyeli a világ jövőjét meghatározó egyeztetéseket.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 18. 10:46
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a világpolitika fontos kérdéseiről fog tárgyalni Pekingben Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közben Európa látványosan kiszorult a világpolitika legfontosabb tárgyalóasztalaitól. Miközben Washington, Moszkva és Peking egymással egyeztet a globális erőviszonyokról, az ukrajnai háborúról, Tajvanról, az energiapolitikáról és a Közel-Keletről, Brüsszel legfeljebb kívülről figyelheti az eseményeket.

Egyre szorosabb az orosz–kínai tengely

Hszi Csin-ping a kínai állami médiában arról beszélt, hogy az orosz–kínai együttműködés „folyamatosan mélyül és szilárdul”, miközben idén ünneplik a két ország stratégiai partnerségének harmincadik évfordulóját.

A Nyugat számára különösen aggasztó Peking és Moszkva szoros kapcsolata azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Nyugati elemzők szerint Kína gazdasági és diplomáciai támogatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország képes fenntartani a háborút.

A számok önmagukért beszélnek: Kína az ukrajnai háború kezdete óta több mint 367 milliárd dollár értékben vásárolt orosz fosszilis energiahordozókat. Az orosz olaj- és gázexportból származó bevételek létfontosságúak Moszkva számára.

(260515) -- BEIJING, May 15, 2026 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump have a private meeting at Zhongnanhai in Beijing, capital of China, May 15, 2026. (Xinhua/Yan Yan) (Photo by Yan Yan / Xinhua via AFP)
Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Kína fővárosában, 2026. május 15-én (Fotó: Xinhua/AFP/Yan Yan9

Trump Pekingben: Tajvan és a kereskedelem került fókuszba

Donald Trump múlt heti pekingi látogatásán elsősorban a kereskedelem, Tajvan és a közel-keleti helyzet került szóba. A kínai fél külön figyelmeztette Washingtont Tajvan ügyében, Hszi jelezte: súlyos konfliktus alakulhat ki, ha az Egyesült Államok nem kezeli megfelelően a kérdést.

Trump távozásakor azt mondta, még nem döntött arról, jóváhagyja-e az amerikai fegyvereladásokat Tajvannak. Egy ilyen döntés komoly diplomáciai győzelem lenne Peking számára.

Elemzők szerint Putyin mostani pekingi látogatásának egyik rejtett témája szintén Tajvan lehet. Kína ugyanis igyekszik hosszú távon biztosítani energiaellátását arra az esetre, ha a jövőben konfliktus törne ki a térségben.

Európa lemaradt

Az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, hogy a világpolitika súlypontja egyre inkább Ázsiába helyeződik át. 

Peking ma már egyszerre tárgyal Washingtonnal és Moszkvával, miközben az Európai Unió politikailag és gazdaságilag is háttérbe szorult.

A globális erőközpontok újrarendeződése közben Európa egyre kevésbé alakítója, inkább elszenvedője a nemzetközi folyamatoknak. Miközben Kína, Oroszország és az Egyesült Államok a világ jövőjéről egyeztetnek, Brüsszel sokszor még saját belső vitáit sem képes rendezni.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a világpolitika fontos kérdéseiről fog tárgyalni Pekingben (Fotó: AFP/Alexander Kazakov) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu