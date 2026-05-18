Von der Leyen elhibázott politikájának gyümölcse: Putyinék Európa megkérdezése nélkül döntenek a világ sorsáról

Közben Európa látványosan kiszorult a világpolitika legfontosabb tárgyalóasztalaitól. Miközben Washington, Moszkva és Peking egymással egyeztet a globális erőviszonyokról, az ukrajnai háborúról, Tajvanról, az energiapolitikáról és a Közel-Keletről, Brüsszel legfeljebb kívülről figyelheti az eseményeket.

Egyre szorosabb az orosz–kínai tengely

Hszi Csin-ping a kínai állami médiában arról beszélt, hogy az orosz–kínai együttműködés „folyamatosan mélyül és szilárdul”, miközben idén ünneplik a két ország stratégiai partnerségének harmincadik évfordulóját.

A Nyugat számára különösen aggasztó Peking és Moszkva szoros kapcsolata azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Nyugati elemzők szerint Kína gazdasági és diplomáciai támogatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország képes fenntartani a háborút.

A számok önmagukért beszélnek: Kína az ukrajnai háború kezdete óta több mint 367 milliárd dollár értékben vásárolt orosz fosszilis energiahordozókat. Az orosz olaj- és gázexportból származó bevételek létfontosságúak Moszkva számára.