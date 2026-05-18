Egy másik felvételen is hasonló jelenet látható: egy Spanyolországban tartózkodó észak-afrikai menedékkérő letépte egy nő nyakláncát, majd menekülni próbált. A helyiek üldözőbe vették, lefogták, és nem kímélték a támadót.
Drámaian rossz a közbiztonság Európában: fényes nappal vadásznak az idős és védtelen áldozatokra a migránsok + videók
Európa súlyos árat fizet az elhibázott bevándorláspolitikáért. A közbiztonság látványosan romlik: a helyzet már nemcsak a külvárosi gettókban, hanem a népszerű turisztikai célpontokon is tarthatatlan. Egyre gyakoribbak az idős emberek elleni támadások, és mind több felvételen látni, ahogy migránsbandák rontanak rá védtelen áldozatokra. A nyugati nagyvárosok utcáit elárasztotta az erőszak, a gyanútlan járókelőkre és a jóhiszemű segítőkre lépten-nyomon veszély leselkedik.
Döbbenetes jelenetek játszódtak le Brüsszel belvárosában is: a beszámolók szerint két észak-afrikai migráns fényes nappal támadt rá egy hetvenéves belga férfira.
A támadók addig fojtogatták az idős áldozatot, amíg elvesztette az eszméletét, majd a földre taszították, elvették az aranyláncát, és magára hagyták.
Észak-Írországban három migráns férfi támadt rá egy begipszelt lábú ír fiúra a knocknagoney-i Tesco áruház előtt. A felvételt megosztó nő megjegyezte, hogy a támadók csoportosan estek neki a fiatalnak. Úgy fogalmazott:
Még tisztességesen sem tudnak verekedni, mindig csapatban támadnak. Miért tűrjük ezt?
Így akarjon segíteni az ember
Az Egyesült Államokban sem jobb a helyzet: egy férfi a kabátját adta volna oda egy utcán fekvő afrikai bevándorlóra, hogy segítsen rajta.
A jó szándék azonban visszafelé sült el: a hajléktalan rátámadt, majd kirabolta a férfit.
A Londonhoz tartozó Brixtonban a helyiek kergettek el egy bevándorlót, aki egy földön fekvő, összeesett nő fölé hajolt. A videót megosztó tartalomkészítő az eset kapcsán úgy fogalmazott:
Így néz ki a baloldal nyitott határpolitikája.
Imádkozó asszonytól a beteg fiatalig: a legvédtelenebbekre vadásznak a migránsok
Erőszakos támadások, kirabolt turisták, templomban bántalmazott idős asszony – egyre több ilyen eset jelzi, hogy romlik a közbiztonság Európában.
Sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy ma már senki nincs biztonságban a nyugati nagyvárosokban.
Korábbi cikkünkben beszámoltunk több hasonló esetről is: a migránsok a legvédtelenebbeket, köztük egy Down-szindrómás fiatalembert sem kíméltek.
Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)
