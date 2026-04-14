Hatalmasat nőtt Oroszország exportbevétele

Oroszország nyersolajból és finomított termékekből származó bevételei márciusban emelkedtek, miután februárban a 2022-es ukrajnai konfliktus kezdete óta a legalacsonyabb szintre estek, eközben pedig az árak az iráni háború miatt megugrottak – közölte kedden a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA).

Megduplázódtak Oroszország olajexportból származó bevételei

A párizsi székhelyű IEA közlése szerint az orosz nyersolajexport napi 270 000 hordóval nőtt a múlt hónapban februárhoz képest, elérve a napi 4,6 millió hordót, elsősorban a tengeri szállítások növekedésének köszönhetően, mivel a Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító, ukrán területen áthaladó Barátság vezeték továbbra sem működött.

Az IEA azt is közölte, hogy Oroszország olaj- és olajtermék-exportjából származó bevételei csaknem megduplázódtak, márciusban 19 milliárd dollárra a februári 9,75 milliárd dollárról a globális olajárak emelkedése miatt.

Az orosz nyersolajtermelés a múlt hónapban napi 8,96 millió hordóra nőtt a februári 8,67 millió hordóról. Oroszország számára a kikötői és az energetikai infrastruktúrában keletkezett károk miatt rövid távon nehézséget okozhat, hogy az első negyedév elején látott szint fölé emelje az olajtermelést. Az orosz balti- és fekete-tengeri kikötőket és finomítókat ugyanis ismételten megrongálták az ukrán dróntámadások.

