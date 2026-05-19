Ismét megremegett a spanyol baloldal

Egész Spanyolország szempontjából fontos az andalúziai eredmény

Bár a paletta túlsó szélén a radikális baloldali Adelante Andalucía is erősödni tudott, összességében mégis jobboldali sikert hozott a voksolás. Ez pedig egész Spanyolország szempontjából fontos jelzés lehet, hiszen Andalúzia, társadalmi összetételében kiválóan leképezi egész Spanyolországot, politikai térképét pedig nem bonyolítják olyan szeparatista mozgalmak, mint például Katalóniában, így az itteni eredmények egyfajta előrejelzésként szolgálhatnak a jövő évi országos választások előtt.

Ez pedig komoly figyelmeztetés Pedro Sanchez kormányának: a szocialista baloldal padlón van.

Ugyanakkor viszont a PP ereje egyedül kevés a győzelemhez. Ha le akarják váltani Sanchez kártékony és korrupciós botrányok által megtépázott kabinetjét, a PP-nek be kell látnia, hogy a patrióta, határellenőrzést és nemzeti szuverenitást követelő Vox nem ellenség, hanem elengedhetetlen szövetséges.

A szocialisták egyébként annak ellenére hasaltak el az andalúziai választáson, hogy az utolsó pillanatban még egy kis brüsszeli hátszelet is kapott a kampányuk. Teresa Ribera, az Európai Bizottság spanyol szocialista ügyvezető alelnöke alig hat nappal az andalúziai tartományi választások előtt jelentette be, hogy Brüsszel zöld jelzést adott egy másfél milliárd eurós (csaknem 540 milliárd forintos) spanyol állami mentőcsomagnak.

Hogy az időzítés mennyire volt szándékos, azt persze nem lehet tudni, azonban sokak szerint sérti a spanyol választási törvény szellemét, ez ugyanis tiltja a szavazók befolyásolására alkalmas állami és intézményi bejelentéseket.

Politikai megfigyelők rámutattak: az Európai Bizottság minden további nélkül várhatott volna még egy hetet a bejelentéssel, a sietséget semmilyen szakmai szempont nem indokolta. Megjegyezték azt is, hogy Ribera nem csupán párttársa Pedro Sancheznek, de közeli szövetségesének is számít, korábban a környezetvédelmi miniszteri posztot töltötte be.

