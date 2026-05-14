Beavatkozna Brüsszel a spanyolországi választásba?

A csomag a termésben, a berendezésekben, az üvegházakban és az infrastruktúrában esett károkat fedezi egy több mint százezer négyzetkilométeres területen. Az összeg közvetlen vissza nem térítendő támogatás formájában érkezik, amely az elszámolható költségek, köztük az anyagi kár és a bevételkiesés akár 100 százalékát is fedezheti.

Ribera, aki korábban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormányának környezetvédelmi minisztere volt, és nem csupán a kormányfő párttársa, de közeli szövetségesének is tartják, gyors és szükséges lépésként ünnepelte a döntést.

A bejelentés épp a hivatalos kampányidőszak hajrájában történt, ami sokak szerint sérti a spanyol választási törvény szellemét, ez ugyanis tiltja a szavazók befolyásolására alkalmas állami és intézményi bejelentéseket.

Politikai megfigyelők rámutattak: az Európai Bizottság minden további nélkül várhatott volna még egy hetet a bejelentéssel, különösen annak fényében, hogy a kifizetések egészen 2026 decemberéig elhúzódhatnak.