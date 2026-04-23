ZelenszkijhitelCiprushadikölcsönUkrajna támogatásaEurópai Unió

Zelenszkij érkezik a pénzért

Az Európai Unió feloldhatja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, miután megszűnt a hónapok óta tartó politikai patthelyzet. Volodimir Zelenszkij csütörtökön Cipruson találkozik az európai vezetőkkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 12:56
Az Európai Unió feloldhatja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt Forrás: AFP
Az uniós tisztviselők abban bíznak, hogy Orbán Viktor távozásával felgyorsulhatnak a Kijevvel kapcsolatos döntések. Diplomáciai források szerint Ukrajna megkönnyebbüléssel fogadta a szerdai előzetes jóváhagyást. Egy uniós diplomata úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij ciprusi látogatása „szimbolikus és fontos”, mivel az uniós források 2026-ban és 2027-ben is Ukrajna támogatását szolgálják Oroszországgal szemben.

Orbán Viktor nem vesz részt a ciprusi találkozón. 

A pénteki egyeztetések már szélesebb nemzetközi részvétellel zajlanak. Az uniós vezetők a közel-keleti konfliktus következményeit is megvitatják, különös tekintettel az energiaárak meredek emelkedésére. Ciprus maga is érintetté vált, miután márciusban dróncsapás érte a szigeten található brit katonai támaszpontot. A pénteki találkozón több regionális vezető is részt vesz, köztük Joseph Aoun, Abdel-Fattáh esz-Szíszi, Ahmed al-Sharaa és Husszein bin Abdullah.

A vezetők egy munkavacsora keretében a libanoni helyzetet is áttekintik, ahol jelenleg tűzszünet van érvényben.

 

Az unió számára kiemelt kérdés a Hormuzi-szoros helyzete is. A szoros lezárása jelentős hatással volt az olajárakra és az európai üzemanyag-ellátásra. Egy uniós tisztviselő szerint az EU „kész hozzájárulni” a szoros nyitva tartásához, „ha a feltételek teljesülnek”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden a további fejleményektől függ. „Természetesen reméljük, hogy a tűzszünetet betartják és fenntartják” – tette hozzá.

A ciprusi egyeztetések során az Európai Unió hosszú távú költségvetése is napirendre kerül. 

A 2028–2034-es büdzséről most tárgyalnak először, a cél pedig az, hogy 2026 végéig megállapodás szülessen. A végrehajtó testület nagyobb, mintegy kétbillió eurós keretet javasol, de a tagállamok többsége óvatosabb a kiadások növelésével kapcsolatban. A legfontosabb kérdés az, hogy miként lehet egyensúlyt teremteni a növekvő kiadási igények és a korábbi hitelek visszafizetése között. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, António Costa, Níkosz Hrisztodulídisz és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

