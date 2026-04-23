Zelenszkij érkezik a pénzért

Az uniós tisztviselők abban bíznak, hogy Orbán Viktor távozásával felgyorsulhatnak a Kijevvel kapcsolatos döntések. Diplomáciai források szerint Ukrajna megkönnyebbüléssel fogadta a szerdai előzetes jóváhagyást. Egy uniós diplomata úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij ciprusi látogatása „szimbolikus és fontos”, mivel az uniós források 2026-ban és 2027-ben is Ukrajna támogatását szolgálják Oroszországgal szemben.

Orbán Viktor nem vesz részt a ciprusi találkozón.

A pénteki egyeztetések már szélesebb nemzetközi részvétellel zajlanak. Az uniós vezetők a közel-keleti konfliktus következményeit is megvitatják, különös tekintettel az energiaárak meredek emelkedésére. Ciprus maga is érintetté vált, miután márciusban dróncsapás érte a szigeten található brit katonai támaszpontot. A pénteki találkozón több regionális vezető is részt vesz, köztük Joseph Aoun, Abdel-Fattáh esz-Szíszi, Ahmed al-Sharaa és Husszein bin Abdullah.