Ukrajna újraindítja a Barátság vezetéken a szállítást, megvan, mikor jön az olaj

A vezeték a Reuters forrásai szerint szerdán délután indulhat majd újra. Ukrajna feltehetőleg ezzel is szeretné erősíteni pozícióját, miután a következő EU-s találkozón a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönről is döntenek majd.
„Az olajszivattyúzás várhatóan holnap ebédidőben kezdődik” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy a Mol nyújtotta be az első tranzitkérelmet. „A Mol már benyújtotta az első mennyiségekre vonatkozó kérelmeket, amelyek egyenlő arányban jutnak el Magyarországhoz és Szlovákiához.”
Korábban Orbán Viktor már jelezte, hogy amennyiben újraindul a szállítás, Magyarország nem fogja akadályozni a hadikölcsön elfogadását.
