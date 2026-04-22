Ukrajna újraindítja a Barátság vezetéken a szállítást, megvan, mikor jön az olaj

A vezeték a Reuters forrásai szerint szerdán délután indulhat majd újra. Ukrajna feltehetőleg ezzel is szeretné erősíteni pozícióját, miután a következő EU-s találkozón a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönről is döntenek majd.

„Az olajszivattyúzás várhatóan holnap ebédidőben kezdődik” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy a Mol nyújtotta be az első tranzitkérelmet. „A Mol már benyújtotta az első mennyiségekre vonatkozó kérelmeket, amelyek egyenlő arányban jutnak el Magyarországhoz és Szlovákiához.”