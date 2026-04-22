Barátság kőolajvezetékMOLUkrajna

Ukrajna újraindítja a Barátság vezetéken a szállítást, megvan, mikor jön az olaj

A sajtóhírek szerint a Mol már be is nyújtotta az első szállításokra a kérelmet. Ukrajna még január végén függesztette fel a tranzitot, az újraindítás pedig nem független a közelgő európai uniós döntéstől. Iparági források szerint szerda délután kapcsolják be a szivattyúkat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 6:29
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A vezeték a Reuters forrásai szerint szerdán délután indulhat majd újra. Ukrajna feltehetőleg ezzel is szeretné erősíteni pozícióját, miután a következő EU-s találkozón a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönről is döntenek majd.

Fotó: AFP

„Az olajszivattyúzás várhatóan holnap ebédidőben kezdődik” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy a Mol nyújtotta be az első tranzitkérelmet. „A Mol már benyújtotta az első mennyiségekre vonatkozó kérelmeket, amelyek egyenlő arányban jutnak el Magyarországhoz és Szlovákiához.”

Korábban Orbán Viktor már jelezte, hogy amennyiben újraindul a szállítás, Magyarország nem fogja akadályozni a hadikölcsön elfogadását. 

„Amint helyreáll az olajszállítás a Barátság vezetéken, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását” – fogalmazott Orbán Viktor nemrég az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán. A kormányfő kifejtette: Brüsszelen keresztül kaptak jelzést Kijevből arról, hogy hamarosan újraindul a vezeték. 

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezett kőolaj Magyarország és Szlovákia irányába, az ukrán fél szerint az infrastruktúrának egy orosz támadás okozta megrongálódása miatt. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden jelentette be, hogy a javítási munkálatok befejeződtek.

 

add-square Újraindulhat a Barátság kőolajvezeték

Hirtelen megjavult a Barátság: Zelenszkij ma megkaphatja a régen várt eurómilliárdokat

Újraindulhat a Barátság kőolajvezeték 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
