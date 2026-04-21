Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

barátságukrajnavolodimir zelenszkij

Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető. Ezt jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon.

Forrás: MTI2026. 04. 21. 16:59
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
„Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg” – közölte Zelenszkij.  

Zelenszkij fontos bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Zelenszkij fontos bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Fotó: AFP

A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit

– írta az államfő bejegyzésében.

Mint fogalmazott, ezt az Ukrajnának nyújtott európai támogatási csomag feloldásával hozzák összefüggésbe, amelyet az Európai Tanács már jóváhagyott.  „De reméljük, hogy a partnerek az Ukrajnára vonatkozó klaszterekkel kapcsolatban is megteszik a megfelelő lépéseket – mi már elvégeztük a ránk eső részt az első klaszterekkel kapcsolatos munkában. Ezenkívül érdemes folytatni a rendszerszintű szankciók nyomását Oroszországgal szemben e háború miatt, és azon dolgozni, hogy tovább diverzifikálják az európai energiaellátást. Európának függetlennek kell lennie azoktól, akik megpróbálják elpusztítani vagy meggyengíteni Európát” – tette hozzá az ukrán elnök. 

Mint arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezett kőolaj Magyarország és Szlovákia irányába. Ukrajna arra hivatkozott, hogy a vezeték egy orosz támadás miatt megrongálódott, a magyar kormány azonban ezt műholdfelvételek bemutatásával cáfolta. 

A kijevi vezetés sem a magyar tényfeltáró bizottságot, sem az Európai Unió szakértőit nem engedte az infrastruktúra közelébe.

Végül Brüsszel nyomására Zelenszkij beleegyezett a vezeték kijavítására, és április végére (tehát a magyar választás utánra) ígérte a kőolajszállítás újraindítását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

