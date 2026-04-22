Hirtelen megjavult a Barátság: Zelenszkij ma megkaphatja a régen várt eurómilliárdokat

Az uniós nagykövetek szerdai ülése előtt egy nappal Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy elhárultak a technikai akadályok a Barátság kőolajvezeték újraindítása elől. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a megbeszélésen döntés születhet a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós gigahitel folyósításáról.

2026. 04. 22. 4:52
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője Fotó: AFP
Bizakodva várja Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós nagykövetek szerdai tanácskozását. Kallas szerint a tagállamok rábólintanak arra a 90 milliárd eurós hitelre, amellyel Brüsszel a háborúban álló Ukrajna fizetőképességét kívánja fenntartani az elkövetkező időszakban.

Kaja Kallas bizakodó az Ukrajnának szánt hitellel kapcsolatban (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

A magyar választásokat követően új lendületet vett a folyamat, és arra számítok, hogy a következő 24 órában pozitív döntés születik a 90 milliárd eurós hitelről

– fogalmazott Kallas, aki szerint a források eljuttatása Kijevnek mostanra „létfontosságúvá” vált.

Mint ismert, az Európai Tanács tavaly decemberi csúcsán huszonnégy tagállam elvi megállapodást kötött a támogatásról, látva, hogy az ukrán államkincstár április végére teljesen kiürülhet. Azonban márciusra, amikor az Európai Tanácsnak az ehhez szükséges döntést kellett volna meghoznia, gyökeresen megváltozott a helyzet. A Barátság kőolajvezeték leállása miatt Magyarország és Szlovákia január vége óta nem jutott kőolajhoz, az ukrán energiablokádra válaszul pedig 

Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta a döntést.

A kormányfő világossá tette, hogy a magyar energiabiztonság ügyében nem köt alkut, Ukrajna csak akkor kaphatja meg a hitelt, ha a Barátság vezetéken újraindul a kőolajszállítás.

A kijevi vezetésre Brüsszel is nyomást gyakorolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig egyetlen nappal a COREPER ülése előtt bejelentette, hogy a vezeték kijavításával végeztek, az készen áll az újbóli üzembe helyezésre.

Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg

– írta a Telegramon az ukrán elnök.

A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit

– tette hozzá.

„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – írta a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye

– mutatott rá.

A választással kapcsolatban többször és több helyen elmondtuk az álláspontunkat. De ezen túltekintve érdemes jegyzőkönyvbe venni egy dolgot. Azt, hogy

az olajblokáddal Kijev állami szintre emelte az energiával való zsarolást. Mindezt egy uniós tagállammal szemben

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Végül is megkapta, amit akart, a kívánt választási eredményt és a 90 milliárd eurós hitelt, ami napokon belül zöld lámpát kaphat

– tette hozzá.

Ami a jövőt illeti, azt a zsarolást, amit eddig az Orbán-kormány kapott, ezentúl a Tisza-kormány kapja. Az ő döntésük lesz, hogy hogyan reagálnak rá – emelte ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

