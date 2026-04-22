Hirtelen megjavult a Barátság: Zelenszkij ma megkaphatja a régen várt eurómilliárdokat

Bizakodva várja Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós nagykövetek szerdai tanácskozását. Kallas szerint a tagállamok rábólintanak arra a 90 milliárd eurós hitelre, amellyel Brüsszel a háborúban álló Ukrajna fizetőképességét kívánja fenntartani az elkövetkező időszakban.

A magyar választásokat követően új lendületet vett a folyamat, és arra számítok, hogy a következő 24 órában pozitív döntés születik a 90 milliárd eurós hitelről

– fogalmazott Kallas, aki szerint a források eljuttatása Kijevnek mostanra „létfontosságúvá” vált.

Mint ismert, az Európai Tanács tavaly decemberi csúcsán huszonnégy tagállam elvi megállapodást kötött a támogatásról, látva, hogy az ukrán államkincstár április végére teljesen kiürülhet. Azonban márciusra, amikor az Európai Tanácsnak az ehhez szükséges döntést kellett volna meghoznia, gyökeresen megváltozott a helyzet. A Barátság kőolajvezeték leállása miatt Magyarország és Szlovákia január vége óta nem jutott kőolajhoz, az ukrán energiablokádra válaszul pedig

Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta a döntést.

A kormányfő világossá tette, hogy a magyar energiabiztonság ügyében nem köt alkut, Ukrajna csak akkor kaphatja meg a hitelt, ha a Barátság vezetéken újraindul a kőolajszállítás.

A kijevi vezetésre Brüsszel is nyomást gyakorolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig egyetlen nappal a COREPER ülése előtt bejelentette, hogy a vezeték kijavításával végeztek, az készen áll az újbóli üzembe helyezésre.

Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg

– írta a Telegramon az ukrán elnök.

A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit

– tette hozzá.

„Tragikus hirtelenséggel megjavult a Barátság olajvezeték is” – írta a közösségi médiában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nem az ukrán szakemberek, nem az Európai Bizottság delegációja hozta helyre, hanem a választás eredménye

– mutatott rá.