Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 22.

Orosz drónok csapódtak be Szumi egyik lakónegyedében, komoly pusztítást hagyva maguk után az orosz–ukrán háború során. A csapások következtében több lakóépület megrongálódott, járművek kaptak lángra és egy kórház is találatot kapott.

Megrongálódott egy a Barátság kőolajvezeték hálózatához tartozó olajszivattyú- és elosztóállomás Oroszország Szamara régiójában az orosz–ukrán háború során

A helyi tisztviselők közlése szerint az orosz erők összehangolt, tömeges támadást indítottak. A csapásokban négyen megsérültek, köztük egy tinédzser is.

Három sérültet kórházba vittek, egy embert a helyszínen láttak el.

A Szumi elleni éjszakai ellenséges támadás következtében az előzetes jelentések szerint négy ember sérült meg, köztük egy 17 éves gyermek

– írta Szerhij Krivosejenko, a katonai igazgatás vezetője.

Artem Kobzar polgármester arról számolt be, hogy robbanások sora rázta meg Szumit. Elmondása szerint a Zaricsnyi városrész egyik lakóövezetében több mint öt becsapódást jegyeztek fel.

Az ellenség továbbra is támadja városunkat

– írta.

A polgármester azt is közölte, hogy az egyik drón egy egészségügyi intézmény tetejét találta el.

Ukrán drónok megtámadtak egy olajszivattyú- és elosztóállomást Oroszország Szamara régiójában – számolt be róla a Reuters hírügynökség az ukrán SZBU egyik tisztviselőjére hivatkozva.

A támadás célpontja a Proszvet nevű falu területén található létesítmény volt – mondta a tisztviselő. Az elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték hálózatának része.

A támadás tüzet okozott, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként húszezer köbméter űrtartalmú, nyersolajat tartalmazó tartályt rongált meg – mondta a tisztviselő, ezt azonban a Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni.

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezett kőolaj Magyarország és Szlovákia irányába, az ukrán fél szerint az infrastruktúrának egy orosz támadás okozta megrongálódása miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden jelentette be, hogy a javítási munkálatok befejeződtek.

A szamarai régió kormányzója elmondta, hogy Ukrajna megkísérelt megtámadni egy ipari létesítményt, és arról számolt be, hogy több helyszínen is drónok zuhantak le. A létesítményt viszont nem nevezte meg.

Ukrajna azt tervezi, hogy már szerda délután, április 22-én újraindítja az olajszállítást a Barátság vezetéken.

Dróntámadás okozta egy épület bejáratának összeomlását Szizranyban.

