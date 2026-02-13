A müncheni konferencia idei hangulatát jól jellemzi az a megállapítás, amely szerint a második világháború utáni nemzetközi rend „felbomlóban van”, és egyfajta „rombológolyó-politika” korszakába lépett a világ.
Ukrajna és az új világrend a középpontban Münchenben
A bajor fővárosban, a patinás Bayerischer Hof szállodában kezdődött meg a nemzetközi biztonságpolitika egyik legfontosabb éves fóruma, a Müncheni biztonsági konferencia (Munich Security Conference). A tanácskozáson több tucat állam- és kormányfő, külügyminiszter, valamint katonai vezető vesz részt, hogy megvitassák a transzatlanti kapcsolatok jövőjét, az ukrajnai háborút, valamint a közel-keleti és iráni helyzetet.
A szervezők értékelése szerint az Egyesült Államok vezette, 1945 után kiépített rendszer alapjai inogtak meg, írja a brit The Guardian.
Rubio: A régi világ eltűnt
A müncheni fórum egyik leginkább várt felszólalója Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki már érkezésekor erős üzenetet fogalmazott meg.
Mint mondta: a világ „nagyon gyorsan változik”, a régi korszak lezárult, és egy új geopolitikai éra kezdődött, amelyben minden szereplőnek újra kell gondolnia saját helyét és felelősségét.
Rubio beszédétől sok európai vezető azt várja, hogy megerősítse az Egyesült Államok elköteleződését a transzatlanti szövetség iránt – különösen az ukrajnai háború fényében. A kontinensen ugyanis egyre többen érzékelik úgy, hogy Washington újragondolja globális szerepét.
A fő színpadon pénteken több európai vezető is felszólal, köztük Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök.
Ukrajna a fókuszban
A konferencia egyik központi témája Ukrajna jövője. A rendezvény keretében megnyílt az úgynevezett „Ukrajna-ház”, ahol külön események foglalkoznak az ország katonai, gazdasági és politikai kilátásaival. A programokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter is.
Zelenszkij szombaton késő délelőtt tartja konferenciabeszédét, többek között Rubio, Von der Leyen és Starmer után.
Zelenszkij München közelében egy német–ukrán közös dróngyártó üzemet is meglátogatott Boris Pistorius német védelmi miniszter kíséretében. Az elnök közlése szerint az üzem már termel az ukrán hadsereg számára: az idei évben tízezer, mesterséges intelligenciával támogatott, harctéren tesztelt drón kerülhet Ukrajnába. A cél, hogy az év végéig további hasonló vegyesvállalatok jöjjenek létre.
Transzatlanti bizonytalanság
A NATO részéről továbbra is az egység hangsúlyozása a hivatalos álláspont, ám a háttérben komoly stratégiai kérdések merülnek fel az amerikai szerepvállalás jövőjével kapcsolatban.
A müncheni tanácskozás így nem csupán diplomáciai esemény, hanem iránytű is lehet arra nézve, miként alakul a nyugati szövetségi rendszer az új geopolitikai korszakban.
A kérdés most az: sikerül-e megnyugtató válaszokat adni a szövetségeseknek, vagy a konferencia inkább a bizonytalanság korszakának kezdetét jelzi.
Borítókép: A konferencia logója a Bayrischer Hof, a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia helyszínének bejáratánál (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat)
