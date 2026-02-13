Ukrajna és az új világrend a középpontban Münchenben

A szervezők értékelése szerint az Egyesült Államok vezette, 1945 után kiépített rendszer alapjai inogtak meg, írja a brit The Guardian.

Rubio: A régi világ eltűnt

A müncheni fórum egyik leginkább várt felszólalója Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki már érkezésekor erős üzenetet fogalmazott meg.

Mint mondta: a világ „nagyon gyorsan változik”, a régi korszak lezárult, és egy új geopolitikai éra kezdődött, amelyben minden szereplőnek újra kell gondolnia saját helyét és felelősségét.

Welcome back to Germany! Secretary of State @SecRubio has arrived in Munich to lead the U.S. delegation at the Munich Security Conference, engaging with global leaders at this premier forum. Chargé Meltzer welcomed him on arrival. We are proud to support Secretary Rubio and the… pic.twitter.com/LXyaDW4PR2 — US Consulate Munich (@usconsmunich) February 13, 2026

Rubio beszédétől sok európai vezető azt várja, hogy megerősítse az Egyesült Államok elköteleződését a transzatlanti szövetség iránt – különösen az ukrajnai háború fényében. A kontinensen ugyanis egyre többen érzékelik úgy, hogy Washington újragondolja globális szerepét.

A fő színpadon pénteken több európai vezető is felszólal, köztük Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök.

Ukrajna a fókuszban

A konferencia egyik központi témája Ukrajna jövője. A rendezvény keretében megnyílt az úgynevezett „Ukrajna-ház”, ahol külön események foglalkoznak az ország katonai, gazdasági és politikai kilátásaival. A programokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter is.

Zelenszkij szombaton késő délelőtt tartja konferenciabeszédét, többek között Rubio, Von der Leyen és Starmer után.