Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A magyar-amerikai kapcsolatok aranykora”

„A magyar-amerikai kapcsolatok aranykora”

Susánszky Mátyás
2026. 02. 06. 6:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát jelzi az újabb bejelentés, amely szerint Magyarország és az Egyesült Államok közösen segít a jövőben a világ üldözött keresztényeinek. A Washingtonban aláírt dokumentum az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott Hungary Helps program eredményeinek elismerését is jelenti. A több mint nyolc évvel ezelőtti magalakulása óta kíséri figyelemmel portálunk az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott Hungary Helps programot, amely az utóbbi években több mint ötven országba juttatott segítséget a vallásuk miatt üldözött embereknek.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.