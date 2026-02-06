„A magyar-amerikai kapcsolatok aranykora”

Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát jelzi az újabb bejelentés, amely szerint Magyarország és az Egyesült Államok közösen segít a jövőben a világ üldözött keresztényeinek. A Washingtonban aláírt dokumentum az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott Hungary Helps program eredményeinek elismerését is jelenti. A több mint nyolc évvel ezelőtti magalakulása óta kíséri figyelemmel portálunk az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott Hungary Helps programot, amely az utóbbi években több mint ötven országba juttatott segítséget a vallásuk miatt üldözött embereknek.”