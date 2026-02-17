tisza pártdrogukránlakásbulifelvételMagyar Péter

Rengeteg a baloldali és az ukrán szál Magyar Péter drogos bulijának az ügyében

Ukránokkal volt az elhíresült augusztusi Tisza-buliban Magyar Péter, aki utána Vogel Evelinnel közösen távozott abba a lakásba, ahol – bevallása szerint – drogos buli volt. A Bors újabb érdekes és fontos kérdéseket felvető részletét tárta fel a botrányos lepedő-gate-nek, rámutatva, hogy az ügyben rengeteg a baloldali és az ukrán szál.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 13:50
Napok óta szerepel a Tisza Párt alelnökéről, Radnai Márkról elnevezett, radnaimark.hu oldalon az a fotó, amely egy szobabelsőt mutat. Bár Magyar Péter neve a kép kapcsán nem szerepelt sehol, a Tisza elnöke váratlanul beismerte, hogy járt a lakásban és ott konszezuális szexuális kapcsolatot létesített korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel, sőt, azt is, hogy a lakásban drog volt. A Tisza elnökének kétségbeesett magyarázkodásnak tűnő videója több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol – hívja fel a figyelmet a Borsonline-on megjelent cikk, amely alaposan górcső alá veszi Magyar Péter legújabb, sok megválaszolatlan kérdést felvető botrányát. 

A szoba, ahol nem lehet tudni még, hoigy pontosan mi is történt (Forrás: radnaimark.hu)

A cikk rámutat, hogy például nincs magyarázat arra, hogy a Tisza vezére, aki EP-képviselő, miért nem távozott azonnal a lakásból, amikor észrevette, hogy ott drog van? Megmagyarázhatatlan az is, hogy miért ismételgeti folyamatosan azt, hogy konszenzuális szex zajlott a lakásban – ilyet csak olyanok szoktak mondogatni, akik ennek ellenkezőjével vádolhatók. 

Baloldali és ukrán szál a botrányban 

Ami azonban ennél is érdekesebb – hívja fel a figyelmet a portál –, hogy 

a botrányos ügyben ráadásul rengeteg a baloldali és az ukrán szál. 

A cikk felidézi, hogy az gyorsan kiderült – ráadásul a Magyar Hang nevű ellenzéki lap írta meg először –, hogy a szóban forgó lakás egy belvárosi, VII. kerületi társasházban található, amely Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök köreihez köthető. 

Az apartman üzemeltetője ugyanis több cég közbeiktatásán keresztül kapcsolódik a hídpénzbotrányba keveredett A-híd Építő Zrt.-hez.

A Bors emlékeztet, hogy az A-híd Zrt. volt az a cég, amelyik a botrányos Lánchíd-felújítás megbízottja volt. A pályázaton furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert a cég, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ide tartozik, hogy Karácsonyék majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór – Vig Dávid, a Soros-féle Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére – készpénzben fel is vett egy másik ügyvéd segítségével. Víg Mórt tavaly nyáron három év börtönre ítélte a bíróság csalás miatt.

Tehát, állapítják meg: 

nem lehet szó arról, hogy Magyar Péternek a politikai ellenfelei állítottak csapdát, hiszen a lakás egy baráti, baloldali szereplőé.

Ki kamerázta be és miért a lakást? 

A lakás tulajdonosáról a cikk tényként említi, hogy egy airbnb-lakásról van szó, az pedig a nemzetközi alvilág közismert módszere, hogy airbnb lakásokat bekamerázva készítenek gyanútlan párokról szexvideókat, amelyeket aztán pornóoldalakon amatőr szereplős filmként értékesítenek. Tehát, akár még az is lehetséges, hogy a célpont nem eleve Magyar Péter volt, csak a kamera elhelyezői – számukra – értékesebb felvételeket készítettek, mint amire számítottak.

A sztori szempontjából az sem mellékes, hogy  Magyar Péter bevallotta, hogy „extra szolgáltatásokat nyújtó”, luxus-szórakozóhelyen indította az estét – a helyiség pedig a budapesti alvilághoz köthető. 

Felvetődik az ukrán szál 

Az viszont, hogy a „privát Tisza-partit” az egyik legismertebb budai elitklubban, a Lockban tartották, amely 

ukrán alvilági körök tulajdonában van, teljesen más megvilágításba helyezi a történteket. 

Már csak azért is, mert kiderült, a lakás tulajdonosa is ott volt az ukrán szórakozóhelyen, és Magyar Péternek kifejezetten az ő lakását ajánlották (a Tisza elnöke szerint Vogel Evelin). 

Itt felmerül, hogy a célpont valóban mégis Magyar Péter lehetett, a felvételt pedig ukrán üzletemberek – vagy akár az ukrán titkosszolgálat – készíthette.

A cikk rámutat, a cél nyilvánvalóan az lehetett, hogy 

az ukránok így zsarolhatják Magyar Pétert, hogy semmiképpen ne menjen szembe Kijev akaratával.

Ebben az esetben kérdés, hogyan kerülhetett ki a felvétel? Ez lehet véletlen is, az ukránok szándéka ellenére jutott el valahogy a radnaimark.hu mögött álló személy(ek)hez.

A másik feltételezése a cikknek, hogy az ukránok jelzik a fotóval Magyar Péternek, hogy van valami a birtokukban – érdekes, hogy közvetlenül azelőtt, hogy Magyar Péter Münchenbe ment a háború- és ukránpárti nyugati politikusokkal találkozni.

A Bors szerint kulcskérdés, hogy a felvétel maga nyilvánosságra kerül-e végül – vagy megállnak itt a kép közlésénél? 

Amennyiben a fotó marad, úgy ez marad feltehetően a Magyar Péterre leselkedő veszély, ha viszont nyilvánosságra kerül, akkor az azt jelentheti, hogy 

az ukránok kezében vannak még ennél is sokkal durvább, terhelőbb felvételek Magyar Péterről – hiszen a zsarolás csak így marad továbbra is zsarolás. Így marad továbbra is Magyar Péter az ukránok számára fogott ember.

– hívja fel a figyelmet a Bors cikke. 

A teljes írást ITT olvashatja el. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

