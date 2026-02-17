Rengeteg a baloldali és az ukrán szál Magyar Péter drogos bulijának az ügyében

Napok óta szerepel a Tisza Párt alelnökéről, Radnai Márkról elnevezett, radnaimark.hu oldalon az a fotó, amely egy szobabelsőt mutat. Bár Magyar Péter neve a kép kapcsán nem szerepelt sehol, a Tisza elnöke váratlanul beismerte, hogy járt a lakásban és ott konszezuális szexuális kapcsolatot létesített korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel, sőt, azt is, hogy a lakásban drog volt. A Tisza elnökének kétségbeesett magyarázkodásnak tűnő videója több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol – hívja fel a figyelmet a Borsonline-on megjelent cikk, amely alaposan górcső alá veszi Magyar Péter legújabb, sok megválaszolatlan kérdést felvető botrányát.

A szoba, ahol nem lehet tudni még, hoigy pontosan mi is történt (Forrás: radnaimark.hu)

A cikk rámutat, hogy például nincs magyarázat arra, hogy a Tisza vezére, aki EP-képviselő, miért nem távozott azonnal a lakásból, amikor észrevette, hogy ott drog van? Megmagyarázhatatlan az is, hogy miért ismételgeti folyamatosan azt, hogy konszenzuális szex zajlott a lakásban – ilyet csak olyanok szoktak mondogatni, akik ennek ellenkezőjével vádolhatók.

Baloldali és ukrán szál a botrányban

Ami azonban ennél is érdekesebb – hívja fel a figyelmet a portál –, hogy

a botrányos ügyben ráadásul rengeteg a baloldali és az ukrán szál.

A cikk felidézi, hogy az gyorsan kiderült – ráadásul a Magyar Hang nevű ellenzéki lap írta meg először –, hogy a szóban forgó lakás egy belvárosi, VII. kerületi társasházban található, amely Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök köreihez köthető.

Az apartman üzemeltetője ugyanis több cég közbeiktatásán keresztül kapcsolódik a hídpénzbotrányba keveredett A-híd Építő Zrt.-hez.

A Bors emlékeztet, hogy az A-híd Zrt. volt az a cég, amelyik a botrányos Lánchíd-felújítás megbízottja volt. A pályázaton furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert a cég, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ide tartozik, hogy Karácsonyék majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.