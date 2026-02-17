Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Magyar Pétertiszaorbán balázs

Orbán Balázs: Kockázatos a kétarcú Magyar Péterre bízni a közhatalmat

Orbán Balázs szerint fontos emlékeztetni a választókat arra, hogy nem mindegy, ki képviseli Magyarországot. A miniszterelnök politikai igazgatója arra reagált, hogy Magyar Péter egy kábítószeres házibuliban vett részt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 12:03
Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza elnöke folyamatosan zűrös ügyekbe keveredik, és bár mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, de fontos emlékeztetni a választókat arra, nem mindegy, ki képviseli Magyarországot – mondta Orbán Balázs az Igazság órája kedd reggeli adásában arról, hogy Magyar Péter részt vett egy kábítószeres házibuliban.

Más arcát mutatja a nyilvánosság előtt, mint a magánéletében, kétarcú, folyamatosan hazudozik, ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat. Ez a zűrös alak egy kockázat lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint ismert, egy hete tartja lázban az országot a Radnaimárk.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található. Magyar közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott. Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Azóta kiderült az is, hogy egy müncheni sörözőben hívtak rendőrt Magyar Péterre. A Tisza Párt elnöke ugyanis kampánybeszédet tartott a vendéglátóhelyen, miközben a szervezők állítólag csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt, ám a rendezvénnyel a többi vendég kiszolgálásában akadályozták a söröző személyzetét.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu