Orbán Balázs: Kockázatos a kétarcú Magyar Péterre bízni a közhatalmat

A Tisza elnöke folyamatosan zűrös ügyekbe keveredik, és bár mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, de fontos emlékeztetni a választókat arra, nem mindegy, ki képviseli Magyarországot – mondta Orbán Balázs az Igazság órája kedd reggeli adásában arról, hogy Magyar Péter részt vett egy kábítószeres házibuliban.

Más arcát mutatja a nyilvánosság előtt, mint a magánéletében, kétarcú, folyamatosan hazudozik, ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat. Ez a zűrös alak egy kockázat lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint ismert, egy hete tartja lázban az országot a Radnaimárk.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található. Magyar közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott. Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Azóta kiderült az is, hogy egy müncheni sörözőben hívtak rendőrt Magyar Péterre. A Tisza Párt elnöke ugyanis kampánybeszédet tartott a vendéglátóhelyen, miközben a szervezők állítólag csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt, ám a rendezvénnyel a többi vendég kiszolgálásában akadályozták a söröző személyzetét.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)