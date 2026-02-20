Hétvégén mínusz 10 fok is jöhet, kiadták a riasztást havazás és viharos szél miatt + videó

Jobbára borult lesz az ég pénteken. A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, majd a nap második felében északnyugat, észak felől is csökken a csapadékhajlam. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eshet az eső.

Sokfelé havazhat pénteken (Forrás: HungaroMet)

Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol

erős hófúvásra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet. Késő estére mínusz 5 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő.

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Az érintett térségek friss hóval fedett területein

a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A HungaroMet több vármegyére is első, illetve másodfokú figyelmeztetést adott ki havazás és hófúvás miatt, néhol pedig erős szélre és ónos esőre figyelmeztetnek.

Az ország délnyugati, déli felén egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékzónája okoz többfelé esőt, a nyugaton már havazást. Északnyugat felől a nap második felében szűnik a csapadék.

A Dunántúlon az északkeleti rész kivételével, illetve az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki péntek késő estig számottevő hóréteg, általában 2-15 centiméter, de kiemelten a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél vastagabb, 20 centimétert is meghaladó mennyiségű hó hullhat. A nyugati határvidéken

30 centimétert elérő, kissé meghaladó mennyiség sem kizárt.

Ebből a csapadék kezdeti időszakában 5-15 centis tapadó hó is összejöhet, majd egyre inkább porhó lesz a jellemző.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos, óránként 60-75 kilométeres erősségű lökések kísérhetik.