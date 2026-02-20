havazásidőjárásRiasztáshőmérsékletszél

Hétvégén mínusz 10 fok is jöhet, kiadták a riasztást havazás és viharos szél miatt + videó

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul pénteken, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Késő estére mínusz 5 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 6:45
Jobbára borult lesz az ég pénteken. A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti harmad kivételével többfelé várható csapadék, majd a nap második felében északnyugat, észak felől is csökken a csapadékhajlam. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eshet az eső.

Sokfelé havazhat pénteken (Forrás: HungaroMet)

Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol

erős hófúvásra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet. Késő estére mínusz 5 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő.

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki gyenge hófúvás veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Az érintett térségek friss hóval fedett területein

a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A HungaroMet több vármegyére is első, illetve másodfokú figyelmeztetést adott ki havazás és hófúvás miatt, néhol pedig erős szélre és ónos esőre figyelmeztetnek.

Az ország délnyugati, déli felén egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékzónája okoz többfelé esőt, a nyugaton már havazást. Északnyugat felől a nap második felében szűnik a csapadék.

A Dunántúlon az északkeleti rész kivételével, illetve az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki péntek késő estig számottevő hóréteg, általában 2-15 centiméter, de kiemelten a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél vastagabb, 20 centimétert is meghaladó mennyiségű hó hullhat. A nyugati határvidéken

30 centimétert elérő, kissé meghaladó mennyiség sem kizárt.

Ebből a csapadék kezdeti időszakában 5-15 centis tapadó hó is összejöhet, majd egyre inkább porhó lesz a jellemző.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos, óránként 60-75 kilométeres erősségű lökések kísérhetik.

A viharos széllökések hatására nyugaton tartósan erős hófúvás (északnyugaton piros fokozat sem teljesen kizárt) alakulhat ki nagyobb hótorlaszokat emelve. Az erős szél azonban a Dunántúl többi részén, illetve esetleg északkeleten is kisebb hóátfúvásokat eredményezhet (citrom, kisebb területen esetleg narancs fokozat). Estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Este a hideg, fagyos levegő beáramlásával átmenetileg kedvezővé válnak a feltételek a Tiszántúl nyugati részén, és a Tisza vonalában

ónos eső, illetve fagyott eső

előfordulására.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton eleinte délkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, majd átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Később északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. Hajnalban mínusz 5 fok köré hűl a levegő, a hóval borított területeken akár

mínusz 10 fokos, zord hideg is lehet.

Délutánra plusz 3 fok körüli értékek valószínűek.

Vasárnap túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő ígérkezik. Kezdetben elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő, amelyet később inkább eső válthat fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 11 fok között alakul, megindul az érezhető enyhülés.

Hétfőn az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap.

A levegő 11–15 fokig melegszik,

kora tavaszias idő köszönt be.

Kedden gomolyfelhők és napsütés váltakozására készülhetünk, főként északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. Napközben általában 10–16 fokot mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images)


