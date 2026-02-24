Hazatért a magyar olimpiai csapat, így köszöntötték őket

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint a vasárnap véget ért milánói–cortinai téli olimpián szerepelt magyar sportolók közül mindenki a maximumot nyújtotta, a tizenhat fős küldöttség pedig tisztességesen helytállt a játékokon. A sportvezető a tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak”, s mint mondta, érdekes volt, hogy 1956 és 2006 után az idén újra Olaszország rendezte meg a téli ötkarikás eseményt.

Gyulay Zsolt köszönti a téli olimpiáról hazatért magyar csapatot Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

– Egyes versenyhelyszínek nagyon messze voltak egymástól, ez gyakran minket is kemény kihívások elé állított, de remélem, minden sportolónk megkapta azt a fajta kiszolgálást, amelyre szüksége volt a jó szerepléshez – nyilatkozta a MOB elnöke.

Gyulay Zsolt emlékeztetett rá, hogy 1924 óta a magyar csapat minden téli olimpián részt vett, s bár nem vagyunk igazi télisport-nemzet, szerinte azok, akik ott voltak, a maximumot nyújtották és szépen szerepeltek.

A páros műkorcsolyázóink negyedik helyezése önmagáért beszél, ezzel Magyarország huszadik alkalommal szerzett pontot téli játékokon. Amikor elindultunk Olaszországba, akkor azt vártuk el, hogy önmagához képest mindenki a legjobbját nyújtsa, ezt mindannyian megtették, és bízom benne, hogy négy év múlva Franciaországban még sikeresebbek leszünk

– jelentette ki a MOB-elnök.

Schmidt Gábor, a sportért felelős államtikárság helyettes államtitkára minden magyar versenyzőnek gratulált az olimpiai szerepléshez, és köszönetet mondott a sportolóknak azért, mert – mint mondta – a küldöttség méltó módon képviselte Magyarországot.

– A magyar kormánynak és az államtitkárságnak az volt a feladata, hogy biztosítson minden feltételt a felkészüléshez, majd a helyszínen a MOB-bal közösen a jó szerepléshez, és bízom benne, hogy ez sikerült – fogalmazott. A helyettes államtitkár közölte, a MOB-bal és a szakszövetségekkel közösen szakmai szempontból értékelik az olaszországi szereplést, és meghatározzák, illetve kijelölik a négy év múlva, Franciaországban sorra kerülő ötkarikás eseményre vezető utat.