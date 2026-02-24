téli olimpia 2026Schmidt GáborGyulay Zsolt

Hazatért a magyar olimpiai csapat, így köszöntötték őket

Vasárnap este hivatalosan véget ért a XXV., milánói–cortinai téli olimpia Verona majdnem kétezer éves, római kori amfiteátrumában. Hétfőn a magyar sportvezetés itthon tartott sajtótájékoztatót, amelyen a tizenhat fős magyar küldöttség teljesítményét értékelték. Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint mindenki önmagához képest a legjobbját nyújtotta, Schmidt Gábor, a sportért felelős államtikárság helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a versenyzők méltó módon képviselték Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:00
A magyar csapat: az első sorban Brunner Blanca hódeszkás, Végi Diána Laura gyorskorcsolyázó, Pavlova Maria műkorcsolyázó és Somodi Maja gyorskorcsolyázó, a hátsó sorban Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó, Major Dominik, Nógrádi Bence, Nógrádi Bence és Moon Wonjun rövidpályás gyorskorcsolyázók (balról jobbra) Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint a vasárnap véget ért milánói–cortinai téli olimpián szerepelt magyar sportolók közül mindenki a maximumot nyújtotta, a tizenhat fős küldöttség pedig tisztességesen helytállt a játékokon. A sportvezető a tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak”, s mint mondta, érdekes volt, hogy 1956 és 2006 után az idén újra Olaszország rendezte meg a téli ötkarikás eseményt. 

Gyulay Zsolt köszönti a téli olimpiáról hazatért magyar csapatot
Gyulay Zsolt köszönti a téli olimpiáról hazatért magyar csapatot Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

– Egyes versenyhelyszínek nagyon messze voltak egymástól, ez gyakran minket is kemény kihívások elé állított, de remélem, minden sportolónk megkapta azt a fajta kiszolgálást, amelyre szüksége volt a jó szerepléshez – nyilatkozta a MOB elnöke.

Gyulay Zsolt emlékeztetett rá, hogy 1924 óta a magyar csapat minden téli olimpián részt vett, s bár nem vagyunk igazi télisport-nemzet, szerinte azok, akik ott voltak, a maximumot nyújtották és szépen szerepeltek. 

A páros műkorcsolyázóink negyedik helyezése önmagáért beszél, ezzel Magyarország huszadik alkalommal szerzett pontot téli játékokon. Amikor elindultunk Olaszországba, akkor azt vártuk el, hogy önmagához képest mindenki a legjobbját nyújtsa, ezt mindannyian megtették, és bízom benne, hogy négy év múlva Franciaországban még sikeresebbek leszünk

– jelentette ki a MOB-elnök.

Schmidt Gábor, a sportért felelős államtikárság helyettes államtitkára minden magyar versenyzőnek gratulált az olimpiai szerepléshez, és köszönetet mondott a sportolóknak azért, mert – mint mondta – a küldöttség méltó módon képviselte Magyarországot. 

– A magyar kormánynak és az államtitkárságnak az volt a feladata, hogy biztosítson minden feltételt a felkészüléshez, majd a helyszínen a MOB-bal közösen a jó szerepléshez, és bízom benne, hogy ez sikerült – fogalmazott. A helyettes államtitkár közölte, a MOB-bal és a szakszövetségekkel közösen szakmai szempontból értékelik az olaszországi szereplést, és meghatározzák, illetve kijelölik a négy év múlva, Franciaországban sorra kerülő ötkarikás eseményre vezető utat. 

Érem híján is fantasztikus volt a téli olimpia

A tizenhat fős magyar küldöttségből a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros érte el a legjobb eredményt, ők negyedikek lettek. 

– Ez volt a legtöbb, amit elérhettünk. Nem voltak nagy hibáink, mind a szabadprogramunk, mind pedig a kűr nagyon jól sikerült, csodálatos volt az egész verseny. Persze kicsit szomorúak voltunk, hogy nem lett belőle érem, de folytatjuk a munkát, és reméljük, hogy lesz ez még jobb is – mondta Pavlova.

Sviatchenko magyarul, de roppant tömören nyilatkozott:

– Nagyon örülök, az olimpia fantasztikus volt, és nagyon fáradtak vagyunk.

Bevált a Milánó–Cortina tengely

Nem csak mi, magyarunk zártuk elégedetten a játékokat. A nemzetközi sajtó dicsérő hangnemben értékeli a vasárnap zárult milánói–cortinai téli olimpiát, amely a médiumok szerint felejthetetlen volt, sok drámát, izgalmat, vicces pillanatot és számos lebilincselő versenyt hozott. Külön kiemelik, hogy az első alkalommal decentralizáltan megrendezett olimpia ötlete sikeres volt. A néhány elszigetelt közlekedési problémától eltekintve a Milánó–Cortina tengely zökkenőmentesen működött.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.