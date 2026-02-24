Legálissá válhat az elektromos autók legnagyobb átverése

Csak nem egy V8-as Hemi benzinmotoros izomautó közeledik, csodásan gurgulázva? Dehogy, ez csak egy villany-SUV, motorhang-generátorral. Hamarosan realitássá válhat ez a kissé lelombozó jelenet, ugyanis a német Auto Bild értesülései szerint az Európai Unió hamarosan jóváhagyja az „Exterior Sound Enhancing System” (ESES) bevezetését szabályzó normákat, hogy vonzóbbá tegyék az elektromos autókat a benzinesek orgánumáért rajongó vásárlóknak. Még nem nyilvános, milyen maximális hangerővel szólhatnak a külső hangszórókból az akár váltásszünet-imitációkkal élethűbbé tett V8-as, sorhatos boxer vagy éppen pörgős négyhengeres szívómotor-szólamok, csak annyi biztos, hogy alapértelmezésként kikapcsolt lesz a funkció, és a vezető aktiválhatja elindulás után vagy menet közben.

Aligha lesz könnyű egy sportkipufogós, V8-as Porsche motor hangját élethűen szimulálni

Fotó: Porsche

Maga az elv nem új, hiszen több márka sportos villanyautójában napjainkban is be lehet kapcsolni a benzinesekéhez hasonló búgást (vagy dinamikus menetprogramra váltva magától felharsan), ám ez kizárólag az utastérben hallható. Utóbbi rendszer egyik úttörője a hörgést és durrogást is utánzó Hyundai Ioniq 5 N volt – ha a törvényt elfogadja az EU, már a járókelők és a szomszédok is részesei lehetnek a szórakozásnak, ha szeretnék, ha nem. Bár működését tekintve hasonló, a tervezett új hanggenerátor nem azonos az Acoustic Vehicle Altering System (AVAS) nevű, 2019 óta kötelezően beépítendő eszközzel, amelynek 20 km/h alatt kell szólnia, és különféle – gyakran kozmikus – hangokkal a gyalogosok és kerékpárosok figyelmeztetésére szolgál, nehogy a néma villanyautó elé keveredjenek.