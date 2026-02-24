autós hírkipufogómotorhangelektromos autók

Legálissá válhat az elektromos autók legnagyobb átverése

Pontosan azt fogják többé-kevésbé élethűen utánozni, amit oly sokan szeretnek a sportos benzinesekben.

2026. 02. 24. 12:16
Hyundai Ioniq 6 N Fotó: Hyundai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak nem egy V8-as Hemi benzinmotoros izomautó közeledik, csodásan gurgulázva? Dehogy, ez csak egy villany-SUV, motorhang-generátorral. Hamarosan realitássá válhat ez a kissé lelombozó jelenet, ugyanis a német Auto Bild értesülései szerint az Európai Unió hamarosan jóváhagyja az „Exterior Sound Enhancing System” (ESES) bevezetését szabályzó normákat, hogy vonzóbbá tegyék az elektromos autókat a benzinesek orgánumáért rajongó vásárlóknak. Még nem nyilvános, milyen maximális hangerővel szólhatnak a külső hangszórókból az akár váltásszünet-imitációkkal élethűbbé tett V8-as, sorhatos boxer vagy éppen pörgős négyhengeres szívómotor-szólamok, csak annyi biztos, hogy alapértelmezésként kikapcsolt lesz a funkció, és a vezető aktiválhatja elindulás után vagy menet közben. 

Aligha lesz könnyű egy sportkipufogós, V8-as Porsche motor hangját élethűen szimulálni
Fotó: Porsche

Maga az elv nem új, hiszen több márka sportos villanyautójában napjainkban is be lehet kapcsolni a benzinesekéhez hasonló búgást (vagy dinamikus menetprogramra váltva magától felharsan), ám ez kizárólag az utastérben hallható. Utóbbi rendszer egyik úttörője a hörgést és durrogást is utánzó Hyundai Ioniq 5 N volt – ha a törvényt elfogadja az EU, már a járókelők és a szomszédok is részesei lehetnek a szórakozásnak, ha szeretnék, ha nem. Bár működését tekintve hasonló, a tervezett új hanggenerátor nem azonos az Acoustic Vehicle Altering System (AVAS) nevű, 2019 óta kötelezően beépítendő eszközzel, amelynek 20 km/h alatt kell szólnia, és különféle – gyakran kozmikus – hangokkal a gyalogosok és kerékpárosok figyelmeztetésére szolgál, nehogy a néma villanyautó elé keveredjenek.

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu