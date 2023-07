A magyar úszó előre tudta, hogy megdől Phelps utolsó, élő világcsúcsa

Sokan számítottak rá, hogy Léon Marchand megdöntheti Fukuokában Michael Phelps legendás világcsúcsát 400 vegyesen, de arra alighanem kevesen gondoltak, hogy ezt ilyen simán, ekkora fölénnyel teszi meg. A 21 éves francia elképesztő, 4:02,50 perces idővel győzött, azaz több mint egy másodpercet faragott az amerikai klasszis rekordjából, aki a helyszínen, élőben látta a csúcsdöntést, hiszen szakkommentátorként dolgozik a vb-n.

Phelps először 2002-ben döntötte meg a 400 vegyes világrekordját, mindössze 17 évesen. Akkor az 1996-ban és 2000-ben olimpiai bajnok Tom Dolan csúcsát javította 4:11,76-ról 4:11,09-re. A következő hat évben Phelps további hét alkalommal döntötte meg a saját rekordját, amelyet a 2008-as pekingi olimpia döntőjében – az ezüstérmes, Európa-csúcsot úszó Cseh Lászlót (4:06,16) megelőzve – 4:03,84-gyel véglegesített. Ezt döntötte most meg Marchand, tehát egy tizenöt éves rekord múlt el, egyéni számokban így már nincs több élő világcsúcsa Phelpsnek.

A történelmi úszást, úgymond, a díszpáholyból nézte Holló Balázs, aki csakúgy, mint egy éve a budapesti vb-n, nyolcadik lett 4:13,36-tal. – Szerintem előrébb léptem, a tavalyi vb-hez képest összeszedettebb voltam, helyezésben nem léptem előrébb, de az idő elfogadható már – fogalmazott az olimpiai szintidőt továbbra is hajszoló Holló a vegyes zónában. – Marchand világrekordjára számítottunk, időben még 4:01-et is tippeltem neki, mert nem egy átlagos gyerek. Nem mondom, hogy testközelből láthattam, mert nem tudtam annyira előre nézni, de egy medencében lehettem vele egy vb-n, az is nagy dolog.

Három világcsúcs született a vb úszóversenyeinek első napján

Sorrendben mindössze a második döntőben máris megszületett az első világcsúcs Fukuokában. Női 400 gyorson az ausztrál Ariarne Titmus 3:55,38 perces idővel csapott a célba, tehát nem keveset, hét tizedet faragott Summer McIntosh márciusban felállított 3:56,08-as csúcsából. A kanadai úszó ezt ráadásul közvetlen közelről figyelhette a döntőben, nagy meglepetésre csak negyedik lett. A 19-szeres világbajnok Katie Ledecky is a második helyre szorult, nem volt gyenge a mezőny.

Titmus és Marchand világrekordja mellett az ausztrálok női 4×100 méteres gyorsváltója is világcsúccsal lett bajnok.

Szabó Szebasztián a tizedik helyen végzett az 50 pillangó elődöntőjében, így nem jutott be a hétfői fináléba.

Vizes vb, Fukuoka, úszás, vasárnapi bajnokok és magyar eredmények. Férfiak: 400 m gyors: 1. Samuel Short (Ausztrália) 3:40,68, 400 m vegyes: 1. Léon Marchand (francia) 4:02,50 – világcsúcs, 8. Holló Balázs 4:13,36, 4×100 m gyorsváltó: Ausztrália 3:10,16. Nők: 400 m gyors: 1. Ariarne Titmus (Ausztrália) 3:55,38 – világcsúcs, 4×100 m gyorsváltó: Ausztrália 3:27,96 – világcsúcs.

Hétfői magyar érdekeltségű program. Előfutamok: férfi 100 m hát (Kovács Benedek, Kós Hubert), férfi 200 m gyors (Németh Nándor), női 1500 m gyors (Mihályvári-Farkas Viktória, Flück Nóra).

Borítókép: Holló Balázs ott volt a történelmi döntőben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)