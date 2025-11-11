Szétesett alatta a roller, hatalmasat bukott egy fiatal Hatvanban + videó

A Bpiautósok által közzé tett felvételen látszik, ahogy egy fiatal srác elektromos rollerrel halad el jobbról a kocsisor mellett a kerékpársávban, amikor minden előjel nélkül a roller kormányoszlopa kettéválik. A fiú azonnal elveszti az egyensúlyát és óriásit bukik.

„Szétesett a roller. Megkérdeztem a srácot, hogy minden rendben van-e, kell-e segítség… Azt mondta, jól van, csak széthullott a roller, azért zakózott” – írta meg a videó beküldője.

A képsorok jól mutatják, milyen komoly veszélyt jelenthet, ha az elektromos rollerek szerkezeti elemei nincsenek rendszeresen ellenőrizve, vagy ha a felhasználók figyelmen kívül hagyják az esetleges lazaságokat, nyikorgásokat, repedéseket. A legtöbb ilyen eszköz intenzív igénybevételnek van kitéve, a bérelhető rollerekről nem is beszélve…

A jelenet egyben figyelmeztetés is: ha valaki rollert használ, mindig érdemes ránézni a kormányrögzítésre és a váz állapotára, mielőtt elindul. Egyetlen meghibásodott alkatrész is elég ahhoz, hogy a városi közlekedésből pillanatok alatt baleset legyen.

A videó második részében pedig egy igen vakmerő módon közlekedő rolleres látható. Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette ezt a jelenetet is, Budapest belvárosában, a Kossuth Lajos utcában. A videón látható rolleres a forgalmi sáv közepén halad, miközben előtte, mögötte, tőle fél méterre szemből is autók közelednek.

A helyzet jól mutatja, hogy a jelenlegi szabályozás mennyire nem tud lépést tartani a valósággal. Egyre több e-roller van az utakon, de a legtöbb helyen nincs kijelölt helyük sem az úton, sem a járdán. Járdán haladva a gyalogosok vannak veszélyben, az úttesten pedig ők maguk.