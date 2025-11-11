autós videóe-rollerrollerbalesetbaleset

Szétesett alatta a roller, hatalmasat bukott egy fiatal Hatvanban + videó

Egy hátrafelé néző fedélzeti kamera rögzítette az alábbi jelenetet Hatvanban, a 3-as főúton.

2025. 11. 11. 8:28
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok által közzé tett felvételen látszik, ahogy egy fiatal srác elektromos rollerrel halad el jobbról a kocsisor mellett a kerékpársávban, amikor minden előjel nélkül a roller kormányoszlopa kettéválik. A fiú azonnal elveszti az egyensúlyát és óriásit bukik.

„Szétesett a roller. Megkérdeztem a srácot, hogy minden rendben van-e, kell-e segítség… Azt mondta, jól van, csak széthullott a roller, azért zakózott” – írta meg a videó beküldője.

A képsorok jól mutatják, milyen komoly veszélyt jelenthet, ha az elektromos rollerek szerkezeti elemei nincsenek rendszeresen ellenőrizve, vagy ha a felhasználók figyelmen kívül hagyják az esetleges lazaságokat, nyikorgásokat, repedéseket. A legtöbb ilyen eszköz intenzív igénybevételnek van kitéve, a bérelhető rollerekről nem is beszélve…

A jelenet egyben figyelmeztetés is: ha valaki rollert használ, mindig érdemes ránézni a kormányrögzítésre és a váz állapotára, mielőtt elindul. Egyetlen meghibásodott alkatrész is elég ahhoz, hogy a városi közlekedésből pillanatok alatt baleset legyen.

A videó második részében pedig egy igen vakmerő módon közlekedő rolleres látható. Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette ezt a jelenetet is, Budapest belvárosában, a Kossuth Lajos utcában. A videón látható rolleres a forgalmi sáv közepén halad, miközben előtte, mögötte, tőle fél méterre szemből is autók közelednek.

A helyzet jól mutatja, hogy a jelenlegi szabályozás mennyire nem tud lépést tartani a valósággal. Egyre több e-roller van az utakon, de a legtöbb helyen nincs kijelölt helyük sem az úton, sem a járdán. Járdán haladva a gyalogosok vannak veszélyben, az úttesten pedig ők maguk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu